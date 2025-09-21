晴時多雲

娛樂 星座

鬼門關竟是921 命理師提醒：四生肖小心「抓交替」

中元節即將結束，今日為鬼門關的時刻。（資料照，記者俞肇福攝）中元節即將結束，今日為鬼門關的時刻。（資料照，記者俞肇福攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕農曆鬼月要結束了！今（21）為農曆7月30，剛好是鬼門關的日子，也是曾經發生921大地震的日子，命理師江柏樂提醒四個生肖必須格外小心，因為鬼門關前後最容易發生「抓交替」，屬虎、蛇、豬、猴出入行事都要多加留意。

江柏樂解釋，鬼月結束時，「好兄弟」必須返回地府，若有「逾假未歸」情形，鬼差就會出來把這些好兄弟抓回。故午夜子時（晚間11時）特別危險，加上今年生肖屬虎、蛇、豬、猴者犯沖太歲或害太歲，因此運勢偏弱，宜避免前往危險或陰氣重的場所，更需謹言慎行，切莫口出狂言，避免冒犯好兄弟。

命理師江柏樂提醒虎、蛇、豬、猴四個生肖必須格外小心。（翻攝自臉書）命理師江柏樂提醒虎、蛇、豬、猴四個生肖必須格外小心。（翻攝自臉書）

除此之外，江柏樂指出，鬼門關當天須特別注意交通雨水域安，車禍、溺水風險增加，建議不要靠近河川、海邊、湖泊，也不要在意外現場逗留。

喜歡探險找刺激的人，最好避開鬼門關這天，單獨或多人到廢墟、空屋、凶宅探險都可能引發靈異事件或者中邪。

☆民俗說法僅供參考☆

