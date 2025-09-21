44歲女星遭前夫指「害死公公」不忍曝光真實內幕：這個家沒好人了

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕44歲中國女星孫菲菲，曾以《牡丹亭》、《北京我的愛》被封為「第一古典美女」，2014年嫁給集團總監史宏後淡出演藝圈。13日她在微博宣布結束11年婚姻，跟前夫撕破臉，爆料前夫逼做親子鑑定，今（21）日，她再度爆料前夫將公公的離世歸咎於她，嗆聲：「別怪我不客氣了」。

孫菲菲爆料前夫將公公的離世歸咎於她。（翻攝自微博）

孫菲菲今日在微博發長文，爆料「前夫說是我害死他爸爸」，讓她氣憤到開嗆：「那就不要怪我不客氣了」。孫菲菲指出，公公是全家最疼愛她的人，因此孫菲菲對公公十分尊敬，她在生完孩子後，便提議要接公公到北京玩幾天，不料當天到高鐵站接人時才發現，高齡80幾歲、得過三次腦梗塞的公公竟獨自前來，原因是公公不讓保母一起，但前夫弟弟也不應該放任公公一個人獨自出門。

孫菲菲提及，公公入住沒多久，就因為無法自理大小便，需要全天有人照顧，不過前夫並沒有協助孫菲菲照顧，而是讓孫菲菲一人承擔，自己卻常和朋友去吃飯喝酒，直到有天孫菲菲載公公及前夫去教堂，離開沒多久後，便接到前夫告知「爸爸不行了」，她馬上安排醫院床位讓公公入住，卻被前夫弟弟指責為何不是住普通病房，一點感激的心都沒有。

最讓人疑問的是，病情穩定的公公返回福州居住後，前夫家竟辭退照顧公公10多年的保母，公公不久後過世，前夫竟把一切責任歸咎於孫菲菲，「傳得他美國朋友圈人盡皆知」，讓孫菲菲痛批如果認為此事與她有關，應該要申請刑事立案調查，並難過表示公公離世後，「這個家就沒好人了」。

