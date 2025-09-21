晴時多雲

娛樂 最新消息

中國官媒怒斥戶外運動品牌、蔡國強 再美也是破壞

加拿大戶外運動品牌與藝術家蔡國強合作，在西藏喜馬拉雅山脈點燃大型煙火秀。（翻攝自X）加拿大戶外運動品牌與藝術家蔡國強合作，在西藏喜馬拉雅山脈點燃大型煙火秀。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕本月19日加拿大戶外運動品牌與藝術家蔡國強合作，在西藏喜馬拉雅山脈點燃大型煙火秀，慘遭炎上。蔡國強與運動品牌雖先後發文道歉，中國官媒新華社還是怒了，針對此事已經兩度發文，痛斥：再美也是破壞。

藝術家蔡國強雖已發文道歉仍遭受譴責。（本報資料照）藝術家蔡國強雖已發文道歉仍遭受譴責。（本報資料照）

除了新華社兩度發文抨擊之外，運動品牌、蔡國強也被罵到臭頭，更慘的是中國開始對當地政府啟動調查，地方官員看來也要遭殃。

新華社認為這次在喜馬拉雅山脈進行的「升龍」煙火秀，無論活動手續是否完備、準備措施是否得當，都是對雪域高原環境與自然美景的極大傷害，更是人與自然相處規律的漠視，是對當地生態系統的破壞。揚言地方政府必須查到底。

中國官媒新華社兩度發文，認為再美也是破壞。（翻攝自X）中國官媒新華社兩度發文，認為再美也是破壞。（翻攝自X）

新華社更指出對燃放地進行生態評估，並儘早推動生態修復，強調「在生態面前再小的地方也不能破壞，在保育面前再大的誘惑也不能動心」。相較於對演藝圈于朦朧死因調查的寬鬆緩步，態度有天差地別的不同。

