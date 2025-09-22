晴時多雲

娛樂 最新消息

小粉紅嘲諷替于朦朧發聲的台灣人 中網友看不下去回這句......

于朦朧死因近日受到兩岸三地網友熱議。（翻攝自微博）于朦朧死因近日受到兩岸三地網友熱議。（翻攝自微博）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因電視劇《三生三世十里桃花》走紅的中國37歲男星于朦朧，本月11日突傳墜樓身亡，官方通報稱是「酒後意外」，但隨著多方爆料湧出，外界都質疑其死因不單純，陰謀論四起，甚至牽涉中國娛樂圈和中共高層權貴。沒想到有小粉紅翻牆到台網，批評替于朦朧發聲的台灣網友容易被「謠言」帶風向，還酸在微博擁有超過2千萬粉絲的于朦朧不過是個「十八線小明星」，不僅台灣鄉民看傻眼，也有中國網友跳出來痛罵幫忙洗地的小粉紅，「台灣人明明是在幫我們啊」、「不管是誰都不能這樣做！」

中網友看不下去，痛批小粉紅可惡。（圖翻攝自Threads）中網友看不下去，痛批小粉紅可惡。（圖翻攝自Threads）

看到台灣有這麼多人轉發于朦朧之死的相關爆料、為于朦朧發聲、替于朦朧感到難過，有小粉紅翻牆到Threads上發文：「我發現灣灣真是愛被帶偏。一群網軍拼命帶節奏十八線小明星于朦朧事件，也跟著起鬨，都有官方通報了，人家母親也都接受了，外網起鬨的不答應了，天天鼓動反抗。台中死了那麼多人怎麼沒見台灣人主動起來推翻政府呢？遍地垃圾怎麼沒見起來推翻政府呢？就會喊別人？純純網軍。內地為啥沒聲音？因為壓根就十八線，根本沒幾個人在意。」

有小粉紅翻牆到台網批評替于朦朧發聲的台灣網友容易被「謠言」帶風向。（圖翻攝自Threads）有小粉紅翻牆到台網批評替于朦朧發聲的台灣網友容易被「謠言」帶風向。（圖翻攝自Threads）

還有其他粉紅們附和，「一堆奇奇怪怪的台灣人，搞的比我們還了解他們沒去過的地方，也是很神奇。到底台灣政府是用了什麼魔法給他們集體降智到這個程度的？」、「台灣人很多人也不認識他，演過哪些劇，演過哪些角色都不知道，他們只想吃人血饅頭，造謠陰謀論，把輿論扯向中共，製造中國恐怖論」、「灣灣哪裡是被帶偏，他們是有蓄謀的把一些事往陰謀論方向扯把水攪混」、「民進黨出錢把事情搞大，青鳥綠蛙就到處發啊。好不容易逮到機會可不得狠狠造謠陰謀論一把，這不一貫的作風嗎？從來都沒改變過。」。

這篇貼文曝光後隨即引發熱議，大批台灣網友直呼傻眼，「你的邏輯真的很搞笑，所以因爲不夠出名就不需要有死亡真相？那麼你覺得如果這事發生在你身上的話是不是更加沒人在意？」、「在我們這邊不會把冤死的人分三六九等，就算是動物被虐死台灣人也一樣會發聲」、「這就是我們與你的差別，我們珍惜尊重生命，你呢？」、「如果你翻牆智商還要這麼低的話，我還是勸你回去吧」、「所以你被虐死，大家壓根兒也不會在意你，什麼邏輯，若人都沒有憐憫之心，你真枉費當人」、「即使他是180線小小小明星我們還是會關注，這不是知名度的問題，而是整個制度出事了！為何在你們那發生虐殺事件可以被蓋過，只因為牽扯到高層人士？為什麼內地沒啥聲音？因為你們同胞發上小紅書、微博的文一直被刪啊！你可以清醒一點嗎？」

也有中國網友看不下去，出現在該貼文下方留言，「可惡，你這種人的想法！台灣人明明是在幫我們啊……」、「這並不是因為一個明星有多出名，不管是誰都不能這樣做啊！」

在 Threads 查看

點圖放大header
點圖放大body

