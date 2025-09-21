晴時多雲

娛樂 最新消息

李興文妻遇詐騙「帳戶被清空」痛批政府 王浩宇轟：99％人自己太貪心

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人李興文19日發文透露妻子陳姝卉成為詐騙集團受害者，損失約20萬元，強調這並非單純金錢損失，而是對家庭尊嚴與信任的踐踏，嚴厲批評警方與政府在防制詐騙上消極作為。對此，前桃園市議員王浩宇直言：「怪政府當然很容易，但是只要不要貪心、相信不勞而獲，誰也騙不了你」。

李興文妻子遭詐騙約20萬元。（翻攝自臉書）李興文妻子遭詐騙約20萬元。（翻攝自臉書）

李興文指出妻子只是做了簡單認證，就一步步陷入圈套，遭詐騙約20萬元，帳戶被清空，而報警後只能「等待」，讓他更加生氣，並嚴厲批評警方與政府在防制詐騙上消極作為。對此，王浩宇昨（21）日接連發文，直言：「詐騙的人都怪政府。但現在要到銀行匯款，基本上限額已經很低，對方都會再三關心，甚至要你簽切結書或提醒文件。然後你還要被騙、堅持匯款，基本上最大的可能都就是真的太貪心。怪政府當然很容易，但是只要不要貪心、相信不勞而獲，誰也騙不了你。」

前桃園市議員王浩宇直言：「受騙的人99%以上，都是因為自己貪心造成的」。（翻攝自臉書）前桃園市議員王浩宇直言：「受騙的人99%以上，都是因為自己貪心造成的」。（翻攝自臉書）

王浩宇也認為，台灣最大的問題，就是受害者都是怪政府，從來沒有自我反省，「我不敢說百分之百，但受騙的人99%以上，都是因為自己貪心造成的。」王浩宇進一步說明，朋友在銀行當行員，高度警示的帳戶都會再三提醒，主管都出來勸阻。若堅持要匯款，會請他們簽名，結果幾天後卻怪銀行沒有阻止，王浩宇提問：最後被騙了是要怪政府還是自己？」

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

