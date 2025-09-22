潤娥靠朝鮮蔘雞湯打敗明朝佛跳牆 竟讓小粉紅崩潰喊辱華！
潤娥主演的韓劇「暴君的廚師」爆出辱華爭議。（翻攝自tvN IG）
〔即時新聞／綜合報導〕少女時代人氣成員潤娥主演的韓劇《暴君的廚師》收視表現亮眼，但最近卻因為她在劇中的料理對決以「韓國蔘雞湯贏過佛跳牆」，打碎了中國小粉紅們玻璃心，在中網痛批辱華。
潤娥在《暴君的廚師》中飾演一位巴黎米其林三星餐廳的主廚，但突然穿越回500年前朝鮮時代，近幾集她帶領水刺間（朝鮮王朝專門為皇帝準備飲食的地方）掌廚們和明朝的御廚進行料理對決，最後潤娥以韓國蔘雞湯打敗了御廚端出來的佛跳牆，贏得了比賽。
沒想到這段劇情讓中國小粉紅超不爽，怒斥刻意「貶低中國」，嚷嚷著韓國料理不可能贏得了中國，還有影評博主稱這是「倒反天罡」，小粉紅們群起痛批辱華。
不過還是有潤娥的忠實粉絲幫忙緩頰，稱劇中的潤娥其實知道中國料理博大精深，不可能贏得了，但她靠著工匠做出古代沒有得高壓鍋，最後才以1分險勝，且最後雙方握手表現出惺惺相惜之意，這段劇情就是兩國廚師的友好交流而已。
