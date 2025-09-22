晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

潤娥靠朝鮮蔘雞湯打敗明朝佛跳牆 竟讓小粉紅崩潰喊辱華！

潤娥主演的韓劇「暴君的廚師」爆出辱華爭議。（翻攝自tvN IG）潤娥主演的韓劇「暴君的廚師」爆出辱華爭議。（翻攝自tvN IG）

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕少女時代人氣成員潤娥主演的韓劇《暴君的廚師》收視表現亮眼，但最近卻因為她在劇中的料理對決以「韓國蔘雞湯贏過佛跳牆」，打碎了中國小粉紅們玻璃心，在中網痛批辱華。

潤娥在《暴君的廚師》中飾演一位巴黎米其林三星餐廳的主廚，但突然穿越回500年前朝鮮時代，近幾集她帶領水刺間（朝鮮王朝專門為皇帝準備飲食的地方）掌廚們和明朝的御廚進行料理對決，最後潤娥以韓國蔘雞湯打敗了御廚端出來的佛跳牆，贏得了比賽。

沒想到這段劇情讓中國小粉紅超不爽，怒斥刻意「貶低中國」，嚷嚷著韓國料理不可能贏得了中國，還有影評博主稱這是「倒反天罡」，小粉紅們群起痛批辱華。

不過還是有潤娥的忠實粉絲幫忙緩頰，稱劇中的潤娥其實知道中國料理博大精深，不可能贏得了，但她靠著工匠做出古代沒有得高壓鍋，最後才以1分險勝，且最後雙方握手表現出惺惺相惜之意，這段劇情就是兩國廚師的友好交流而已。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中