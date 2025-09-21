台灣AV女優超U質 親揭《角頭》三點全露名場面內幕

《角頭》邀請到多位AV女優演出，被外界笑稱「角頭變奶頭」的場面。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣AV女優金寶娜擁有32F火辣上圍，她坦言胸部大到許多運動內衣都不能穿，更打趣：上課的時候可以把胸部放在桌上，接著下巴靠在胸部上休息。她也參與了電影《角頭－鬥陣欸》當中KTV「酒池肉林」大尺度裸露場面，並親揭內幕。

電影《角頭－鬥陣欸》上映一週票房就破億，許多人對其中一場邀請到多位AV女優演出，被外界笑稱「角頭變奶頭」的場面尤為好奇。參加演出的台灣AV女優金寶娜更在片中有三點全露的大尺度表演。

據《ETTODAY星光雲》報導，金寶娜覺得參與《角頭》演出相當過癮，驕傲的她還在自己的社群自我介紹寫上「鬥陣欸 大尺度小臨演」。金寶娜回憶當時片場狀況，她覺得跟過去拍成人片的感覺不同，特別是現場分工明確，男女各自有休息室，梳化妝也有專人專區。

台灣AV女優金寶娜在《角頭－鬥陣欸》有三點全露大尺度演出。（資料照，大象傳媒提供）

金寶娜現場見到鄭人碩本人印象相當深刻，鄭人碩僅在休息區短暫休息後，馬上又回到片場趕戲。提到「20位女優同框」名場面，金寶娜說：雖然三點全露，不過工作人員相當貼心，會主動詢問是否需要進行安全措施，也貼心提供透氣貼。

金寶娜笑稱現場的男性臨演看起來比女優們更緊張，可能是因為女優們都穿得很少，男性臨演都盡可能保持距離，導演更拜託女優主動安撫男性臨演「沒關係，你放開一點」，有些場景更拍了4、5次，直到穿著白色西裝的「南港劉德華」黃鐙輝現身，氣氛才逐漸緩和。

