晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣AV女優超U質 親揭《角頭》三點全露名場面內幕

《角頭》邀請到多位AV女優演出，被外界笑稱「角頭變奶頭」的場面。（翻攝自YouTube）《角頭》邀請到多位AV女優演出，被外界笑稱「角頭變奶頭」的場面。（翻攝自YouTube）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣AV女優金寶娜擁有32F火辣上圍，她坦言胸部大到許多運動內衣都不能穿，更打趣：上課的時候可以把胸部放在桌上，接著下巴靠在胸部上休息。她也參與了電影《角頭－鬥陣欸》當中KTV「酒池肉林」大尺度裸露場面，並親揭內幕。

電影《角頭－鬥陣欸》上映一週票房就破億，許多人對其中一場邀請到多位AV女優演出，被外界笑稱「角頭變奶頭」的場面尤為好奇。參加演出的台灣AV女優金寶娜更在片中有三點全露的大尺度表演。

據《ETTODAY星光雲》報導，金寶娜覺得參與《角頭》演出相當過癮，驕傲的她還在自己的社群自我介紹寫上「鬥陣欸 大尺度小臨演」。金寶娜回憶當時片場狀況，她覺得跟過去拍成人片的感覺不同，特別是現場分工明確，男女各自有休息室，梳化妝也有專人專區。

台灣AV女優金寶娜在《角頭－鬥陣欸》有三點全露大尺度演出。（資料照，大象傳媒提供）台灣AV女優金寶娜在《角頭－鬥陣欸》有三點全露大尺度演出。（資料照，大象傳媒提供）

金寶娜現場見到鄭人碩本人印象相當深刻，鄭人碩僅在休息區短暫休息後，馬上又回到片場趕戲。提到「20位女優同框」名場面，金寶娜說：雖然三點全露，不過工作人員相當貼心，會主動詢問是否需要進行安全措施，也貼心提供透氣貼。

金寶娜笑稱現場的男性臨演看起來比女優們更緊張，可能是因為女優們都穿得很少，男性臨演都盡可能保持距離，導演更拜託女優主動安撫男性臨演「沒關係，你放開一點」，有些場景更拍了4、5次，直到穿著白色西裝的「南港劉德華」黃鐙輝現身，氣氛才逐漸緩和。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中