洪拳大師不爽成龍 詠春拳教練不講武德爆打路人

劉家良（右）與成龍（左）因《醉拳2》對打結下樑子。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕上世紀八、九十年代武打片盛行，武術指導也各自有門派，過去香港影壇曾出現許多知名的武術指導，如袁和平、程小東、洪金寶、成龍；現在有甄子丹、錢嘉樂。其中最為突出的就屬劉家良，不過劉家良因講究實戰能力外加父親是黃飛鴻入室弟子林世榮親傳弟子，深得黃氏武學真傳，更被稱為一代洪拳大師。他對成龍這種「半路出家」的武打明星，認為根本就不是正宗功夫。演出《醉拳2》不但來真的，還打傷成龍結下樑子。

蕭姓台大生在大安捷運站附近超商前，因爭執遭三節鞭攻擊。（本報資料照，記者陳彩玲翻攝）

台北市19日晚間大安捷運站出口附近超商發生台大蕭姓碩士生遭馬姓「詠春拳教練」以三節鞭爆頭的暴力事件，46歲馬姓男子用網路購買的三節鞭把台大碩士生打得頭破血流之後，逕自離去。台北地檢署今（21）依涉犯傷害罪、槍砲彈藥刀械管制條例等罪，向法院聲請羈押。

請繼續往下閱讀...

根據《ETtoday》報導，馬雲成為北市「馬氏詠春」武術教練，2016年8月26日他就曾經在西門町與一名婦女起口角後，一拳打向婦女臉頰，造成另一名葉姓男子重心不穩倒地不起，葉男因後腦當場撞擊地面，緊急送醫後仍不治，遭判4年6個月徒刑。

9年後，這名空有武藝毫無武德的詠春拳教練又闖禍，且起因僅為無意碰撞，令人憤怒。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法