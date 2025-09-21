晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

宋承憲劇終前接噩耗！77歲母親辭世採訪急取消

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國男神宋承憲今（21）傳出77歲母親文明玉女士高齡辭世，靈堂設於三星首爾醫院殯儀館，預計23日一早出殯；宋承憲不幸遭逢母喪，陷入悲傷中，他的家庭故事再次引發外界關注。

宋承憲（左）面臨母親離世，取消韓劇結局訪問。（翻攝自Naver）宋承憲（左）面臨母親離世，取消韓劇結局訪問。（翻攝自Naver）

宋承憲今年主演韓劇《金子般我的明星》人氣再攀升，不料就在接近大結局前，面臨母親離世的噩耗；戲中宋承憲飾演一名誓言要在40歲前結婚，卻已邁向50歲仍單身的交通警察獨孤哲，未婚狀態和他真實生活如出一轍。

隨著宋承憲、嚴正化的精彩演出，該劇收視從首播的1.3%上升至最高4.2%，原以為好消息能持續，如今宋承憲卻因母親離世陷入極大悲痛。

宋承憲過去多次公開表達對家人的深厚感情，早在5年前母親節時，宋承憲就公開過父母的年輕照片；當時父親英俊外貌引發熱議，但他曾在節目中多次表示「母親比父親更好看」，充分展現對母親的深情。

韓媒報導，宋承憲取消原定於25日舉行的劇終採訪，公司證實此事，不少粉絲期盼他能早日走出陰霾，以男神姿態回到大家面前。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中