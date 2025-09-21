宋承憲劇終前接噩耗！77歲母親辭世採訪急取消

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國男神宋承憲今（21）傳出77歲母親文明玉女士高齡辭世，靈堂設於三星首爾醫院殯儀館，預計23日一早出殯；宋承憲不幸遭逢母喪，陷入悲傷中，他的家庭故事再次引發外界關注。

宋承憲（左）面臨母親離世，取消韓劇結局訪問。（翻攝自Naver）

宋承憲今年主演韓劇《金子般我的明星》人氣再攀升，不料就在接近大結局前，面臨母親離世的噩耗；戲中宋承憲飾演一名誓言要在40歲前結婚，卻已邁向50歲仍單身的交通警察獨孤哲，未婚狀態和他真實生活如出一轍。

隨著宋承憲、嚴正化的精彩演出，該劇收視從首播的1.3%上升至最高4.2%，原以為好消息能持續，如今宋承憲卻因母親離世陷入極大悲痛。

宋承憲過去多次公開表達對家人的深厚感情，早在5年前母親節時，宋承憲就公開過父母的年輕照片；當時父親英俊外貌引發熱議，但他曾在節目中多次表示「母親比父親更好看」，充分展現對母親的深情。

韓媒報導，宋承憲取消原定於25日舉行的劇終採訪，公司證實此事，不少粉絲期盼他能早日走出陰霾，以男神姿態回到大家面前。

