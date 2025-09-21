晴時多雲

娛樂 最新消息

金裕貞「情侶旅行照」瘋傳 緋聞男主角曝光公司急澄清

金裕貞（左）、金度勳傳緋聞，雙方公司皆否認。（翻攝自X）金裕貞（左）、金度勳傳緋聞，雙方公司皆否認。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女神金裕貞出道多年，鮮少鬧緋聞，昨（20）卻突然爆出疑似「名花有主」，對象是《MOVING異能》演員金度勳；韓網流傳兩人同時在越南機場的「曖昧照」，雙方公司隨後出面回應。

照片中女子的穿著與金裕貞今年6月在社群平台上傳的造型相似，因此有人懷疑她正是金裕貞；加上金裕貞日前在IG曬出和金度勳看似來自同一地點的海外照片，讓「情侶旅行」傳聞火速擴散。

金度勳（左）和金裕貞疑同遊越南，公司澄清是公司旅行。（翻攝自X）金度勳（左）和金裕貞疑同遊越南，公司澄清是公司旅行。（翻攝自X）

對此，雙方所屬公司火速否認。金裕貞所屬的Awesome娛樂與金度勳所屬的PEAK J均表示：「這是電視劇殺青後，導演、演員和工作人員們一起參加的集體旅行，並非兩人戀愛。」

金裕貞與金度勳近期合作新劇《親愛的X》，講述金裕貞飾演一名夢想成功的女人，周旋在金度勳和金永大之間，從事業巔峰到逐步沒落的過程，預計11月6日首播。

