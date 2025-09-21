晴時多雲

娛樂 最新消息

（專訪）鬼月探墓太詭譎！司徒勇闖上海 尋陳寶蓮墓陷離奇迷蹤

《看你老墓》主持人司徒（中）在陳儀墓前合影，實地探訪歷史人物長眠地。（司徒提供）《看你老墓》主持人司徒（中）在陳儀墓前合影，實地探訪歷史人物長眠地。（司徒提供）

〔記者傅茗渝／專訪〕農曆七月「鬼月」一到，許多人連經過墓園都心裡發毛，但YouTube頻道《看你老墓》的主持人司徒，卻反其道而行往墓園裡鑽。他一臉沈浸其中地笑說，「在找的過程裡，常常發現很多驚喜，你沒有想要找的人，他就出現了；你找了很久的，怎麼找都找不到。」

相關新聞：（專訪）港滬墓園現場直擊！《看你老墓》司徒盤點張國榮、阮玲玉靈位秘辛曝光

司徒途中巧遇郎靜山女兒（中），在便利商店留下驚喜緣分。（司徒提供）司徒途中巧遇郎靜山女兒（中），在便利商店留下驚喜緣分。（司徒提供）

· 非公墓、無管理最難找

司徒說，真正困難的不是市區公墓或知名私人墓園，「那種通常有人顧，位置清楚」；他最怕的是早年家屬自選風水、沒有法規、沒有地址的散落墓地。這些墓常用傳統地理描述，「像風水學會說『觀音山之陽關』，涵蓋率很大，根本不知道怎麼找起。」他也只能硬著頭皮，拿著這些模糊線索往山裡闖。

司徒透過 Google 衛星地圖比對陳儀墓位置，逐一拼湊線索找墓。（司徒提供）司徒透過 Google 衛星地圖比對陳儀墓位置，逐一拼湊線索找墓。（司徒提供）

·衛星圖當偵探　翻山越嶺逐一比對

像是228事件元兇陳儀的墓，司徒整整找了三年多，最後靠別人提供的一張座標圖，那張圖只有「十字交叉凹一圈」的形狀，他就去查找整面地圖，像拼圖一樣一格格比對才終於找到。

攝影大師郎靜山的靈骨塔一年只在清明節開放一天，司徒實地探訪。（司徒提供）攝影大師郎靜山的靈骨塔一年只在清明節開放一天，司徒實地探訪。（司徒提供）

· 「一年只開一天」郎靜山靈骨塔

攝影大師郎靜山的靈骨塔一年只在清明節開放一天，錯過就要再等一年。司徒笑說：「這種你只能抓緊那一天，錯過就沒了。」蔣家後代的墓也讓他傷透腦筋，墓上只有張大千對聯沒有名字，他在那區走了好幾回，最後靠墓前小牌樓上的字去查才確認眼前正是「蔣孝武」的墓。

司徒表示據他所知，陳寶蓮墓就在阮玲玉墓旁，卻遲遲找不到。（司徒提供）司徒表示據他所知，陳寶蓮墓就在阮玲玉墓旁，卻遲遲找不到。（司徒提供）

·陳寶蓮墓迷蹤　出動最老管理員

司徒本月赴上海福壽園尋找女星陳寶蓮長眠地，本以為有圖有真相，事前知道墓上有英文名字、白色雕像，還是阮玲玉墓的「鄰居」。不過他當天翻了一兩千座墓就是找不到，最後還出動墓園最老的管理員一起幫忙，仍敗興而歸，不過這所謂冥冥天註定，也正是司徒所說找墓的樂趣。

點圖放大header
點圖放大body

