娛樂 最新消息

周興哲香港開唱嗨爆！粉絲豪甩iPhone 17上台全場嚇呆

周興哲的粉絲丟iPhone 17上台讓他拍自拍照。（翻攝自小紅書）周興哲的粉絲丟iPhone 17上台讓他拍自拍照。（翻攝自小紅書）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者張釔泠／綜合報導〕「創作新天王」周興哲這週末在香港舉辦3場「Odyssey旅程」巡迴演唱會，雖然遇到颱風攪局，但無損歌迷熱情，現場座無虛席，氣氛更是嗨爆，還有歌迷直接丟了一隻橘色的iPhone 17 Pro Max上台，讓他拍自拍照，出手之闊氣讓其他歌迷震驚，周興哲也傻眼直呼：「這個粉絲一定非常有實力。」

周興哲的粉絲丟iPhone 17上台讓他拍自拍照。（翻攝自小紅書）周興哲的粉絲丟iPhone 17上台讓他拍自拍照。（翻攝自小紅書）

周興哲在與歌迷的互動環節時，突然發現台上多了一隻iPhone 17，他撿起來後笑到不行，除了問「這是誰的？」也大方拿起手機來和全場自拍，拍完後再交由工作人員還給歌迷，畫面曝光後網友直呼「笑死了，丟超大力」、「估計是買了ac+（AppleCare+）」、「順便測試一下」，也有人認為這行為很不可取，有砸到人的危險。

周興哲的粉絲丟iPhone 17上台讓他拍自拍照。（翻攝自小紅書）周興哲的粉絲丟iPhone 17上台讓他拍自拍照。（翻攝自小紅書）

