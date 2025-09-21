晴時多雲

娛樂 最新消息

「最正人妻」咪妃不愛穿內衣 秘招像兩手扶奶奶走路

YouTuber兼直播主咪妃有「最正人妻」稱號。（翻攝自臉書）YouTuber兼直播主咪妃有「最正人妻」稱號。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTuber兼直播主咪妃有「最正人妻」稱號，婚後育有一女的她近日坦言不愛穿內衣，網友好奇這樣子會不會造成胸部下垂？對此，咪妃大方露出豪乳，讓網友檢查看看。

網友好奇咪妃胸部不小，如果不穿內衣，難道不擔心胸部外擴或下垂？（翻攝自IG）網友好奇咪妃胸部不小，如果不穿內衣，難道不擔心胸部外擴或下垂？（翻攝自IG）

咪妃在影片中開玩笑說：年紀到了，真的越來越不愛穿內衣。她還表示自己從餵母乳後，就不穿內衣，有網友好奇咪妃胸部不小，如果不穿內衣，難道不擔心胸部外擴或下垂？

咪妃拍攝影片回應，她平日不是讓胸部在衣服裡晃來晃去，而是會穿上有內墊的BRA TOP。（翻攝自IG）咪妃拍攝影片回應，她平日不是讓胸部在衣服裡晃來晃去，而是會穿上有內墊的BRA TOP。（翻攝自IG）

面對網友的疑問，咪妃拍攝影片回應，她平日不是讓胸部在衣服裡晃來晃去，而是會穿上有內墊的BRA TOP，如此一來就算動作比較大也不會造成胸型走樣。

咪妃還特別秀出來自己的穿著BRA TOP之後，胸部的確堅挺，還順利擠出溝來，她更大膽說：「就像兩隻手扶著奶奶走路」。

