娛樂 最新消息

嘎琳退隊倒數！親曝「這日」最後一舞 感性喊：樂天永遠是我的家

樂天女孩嘎琳近日捲入小三疑雲，遭一名女網友指控介入感情。（翻攝自IG）樂天女孩嘎琳近日捲入小三疑雲，遭一名女網友指控介入感情。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天女孩嘎琳近日捲入小三疑雲，遭一名女網友指控介入感情。面對外界關注，她日前終於打破沉默，透過社群發布長文澄清傳聞「子虛烏有」，並宣布合約到期後將正式退出啦啦隊，而她今也再度發文，透露自己最後一場應援。

嘎琳日前在長文中強調，自己生活單純，「每天就是兩點一線，不應酬、不喝酒，也不想大紅大紫，跳啦啦隊只是因為喜歡表演。」然而鋪天蓋地的不實傳聞，讓她對娛樂圈產生強烈不適應感。她坦言雖然因話題帶來流量，甚至讓更多廠商主動洽談合作，但這並非她嚮往的生活。

她無奈指出：「這些誇張的故事情節，完全與我的真實生活不符。」在與家人討論後，嘎琳決定不再勉強自己，將於合約到期後正式告別啦啦隊舞台。

嘎琳今（21）日再度發文，首度具體公布告別時間：「9/28是我最後一次站在舞台上，我也是滿滿的不捨。」她強調不會轉隊至其他球團，「我是一個道道地地的桃園人，我家就住在桃園球場附近，我只為樂天跳舞，這永遠是我心裡唯一的家，也是我最深的歸屬。」

嘎琳分享即將退出樂天心聲。（翻攝自IG）嘎琳分享即將退出樂天心聲。（翻攝自IG）

