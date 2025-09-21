晴時多雲

娛樂 音樂

北流金舞台歌唱大賽大咖評審齊聚 選秀賽過來人自爆曾被批「唱得太油」

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025北流金舞台歌唱大賽」決賽今（21日）在台北流行音樂中心戶外廣場舉辦，北流董事長黃韻玲與知名製作人陳子鴻，還有曾入圍今年金曲獎最佳台語女歌手的王彙筑共組評審團，過去王彙筑多次參加選秀比賽，她也以過來人身分給予參賽者寶貴意見。

王彙筑勉勵參賽者：「不要怕失敗，先跌倒幾次，試過才知道。」談到自己最難忘的一次「跌倒」經驗，她表示曾在比賽中被說「唱得太油」，當時聽不懂其中含意，甚至覺得受傷，直到多年後回聽當年的錄音，才發現每個尾音真的都在抖音，聲線也是刻意模仿其他歌手的樣子，但現在她慢慢調整成自己喜歡的樣子。

曾入圍金曲台語歌后的王彙筑（左起），與黃韻玲、陳子鴻一起擔任評審。（台北流行音樂中心提供）曾入圍金曲台語歌后的王彙筑（左起），與黃韻玲、陳子鴻一起擔任評審。（台北流行音樂中心提供）

這些經歷也讓王彙筑在當評審寫評語時格外小心，「我開始會想，這句話能不能幫助他？又不想傷害對方。」她會試著把評論寫得具體，像是「尾音不一定每個都要抖音」，比起一句「太油了」，更容易讓選手知道該如何改進。

陳子鴻透露自己的評審標準：「不是在選要簽的新人，所以評分不會特別嚴格，但現場穩定度最重要，音準拍子是基本。」被問到未來還會不會考慮再簽新人？一旁的黃韻玲先幫腔笑說：「現在簽新人要花很多錢！」陳子鴻則表示：「其實現在花更多錢，所以改作虛擬藝人啦！」黃韻玲則表示：「不會用嚴格的標準去評，評分的要點主要再歌唱技巧、肢體動作，以及呈現的整個表演。」

今年的「北流金舞台歌唱大賽」流特別擴大舉辦，將決賽系列活動打造為一連兩天的藝文嘉年華，找來文創市集、魅力餐飲及街頭藝人進駐，並把決賽舞台搖身一變成大型KTV包廂，打造專屬「北流金舞台唱貨中心」，與民眾同歡。

