娛樂 最新消息

于朦朧生前直播小聲喊「救命啊」 比手勢、藏頭詩求救訊號沒人看懂

網友翻出于朦朧生前直播「求救」訊號畫面，讓人不寒而慄。（翻攝自微博/B站）網友翻出于朦朧生前直播「求救」訊號畫面，讓人不寒而慄。（翻攝自微博/B站）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧在9月11日墜樓離世，雖然官方定調「排除刑事案件」，但輿論質疑聲浪依舊不斷，相關貼文與討論也遭到刪除，讓人不免猜測死因並不單純，事件也持續延燒。近日，就有網友翻出于朦朧生前直播疑「求救」訊號畫面，讓人不寒而慄。

于朦朧比出「5、4、0」的手勢，被認為疑似求救訊號。（翻攝自X）于朦朧比出「5、4、0」的手勢，被認為疑似求救訊號。（翻攝自X）

日前，有網友挖出于朦朧生前直播畫面，只見他神情怪異，隨後竟小聲說出「救命啊」，當時由於網路不穩定，所以並未有太多粉絲聽見。另外，網友也發現，直播中于朦朧瞄向一旁，原本的笑容突然消失，瞬間臉色沉重，隨後比出「5、4、0」的手勢，被認為疑似求救訊號。

若將每句話的開頭字連起來，會形成「今天要我死」的藏頭詩。（翻攝自X）若將每句話的開頭字連起來，會形成「今天要我死」的藏頭詩。（翻攝自X）

在另一段直播中，于朦朧說：「今天天氣不太好，天上烏雲密佈的，要記得帶傘出門哦。我最近學會變魔術，死亡也可以很藝術。」有粉絲發現，若將每句話的開頭字連起來，會形成「今天要我死」的藏頭詩，令人更加懷疑這些片段可能含有暗示性訊息。

