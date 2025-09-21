桃園變「大型戀愛現場」 鄭容和開撩粉絲放話：下次巨蛋見

鄭容和桃園開唱，開心寵粉。（和協整合行銷提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團CNBLUE主唱鄭容和昨（20）於桃園會展中心開唱，為solo出道10週年巡演劃下最後一站，狂吸3000名粉絲到場；嘴甜的他，大撩台下粉絲，回憶十年前曾在台北度過生日，笑說「你們都沒變欸」。

鄭容和桃園開唱，火力全開。（和協整合行銷提供）

演唱會完整串起鄭容和10年來的音樂旅程，包括《Make You Mine》、《Small Talk》與《I Got Ya》等快歌展現招牌嘶吼與舞台魅力，緊接著《Letter》與《Would You Marry Me》引來粉絲爭相高喊「Yes」，氣氛沸騰。

請繼續往下閱讀...

演唱會舞台設計以長型延伸象徵「回憶的延續」，他感性說：「10年已經很長，20週年的時候是不是要從進門就開始呢？」安可環節，他看到應援影片一度落淚，當場放話「下一個目標就是所有巨蛋，我們一起去台北大巨蛋吧！」

鄭容和放話「下一站巨蛋」。（和協整合行銷提供）

鄭容和透露演出前一天特地到台北101、鼎泰豐與咖啡廳小憩，還笑說「今年來台灣比去釜山還多」，並保證未來要花更多時間走訪台灣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法