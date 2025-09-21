晴時多雲

娛樂 最新消息

「白敬亭緋聞女友」宋軼傳大頭症難搞 工作室怒喊告

白敬亭（左）、宋軼合作《長風渡》後傳出緋聞，如今宋軼又取消關注白敬亭。（翻攝自微博）白敬亭（左）、宋軼合作《長風渡》後傳出緋聞，如今宋軼又取消關注白敬亭。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星白敬亭因夯劇《難哄》星途大開， 人氣更上一層樓，就在此時卻有眼尖網友發現緋聞女友宋軼悄悄在網路取消對白敬亭關注，傳出兩人情變。更糟糕的是，宋軼近期遭圈內人爆料有大頭症，私底下非常難搞，對此工作室火大發聲明揚言喊告。

宋軼近期被爆料有大頭症。（翻攝自微博）宋軼近期被爆料有大頭症。（翻攝自微博）

宋軼從19日起不斷被匿名爆料，指她口碑差、難搞、耍大牌、挑剔化妝師還會對其他人發動人身攻擊。劇組拍攝時，宋軼因不滿安排拒絕下車，直到製片人帶著奢侈品來道歉才肯配合。

宋軼工作室發聲，表示外界謠言純屬子虛烏有，將強硬提告。（宋軼工作室提供）宋軼工作室發聲，表示外界謠言純屬子虛烏有，將強硬提告。（宋軼工作室提供）

宋軼工作室今（21）發布聲明，澄清關於宋軼難搞內容全都是謠言，純屬子虛烏有，更表示部分帳號散布謠言，還以「疑似業內人士爆料宋軼」當作關鍵字惡意詆毀，被不明真相的網友轉發，工作室強調此舉影響宋軼名譽，強硬表示將採取法律行動。

點圖放大header
點圖放大body

