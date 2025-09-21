星二代在富邦美術館震撼演出！最美畫家、重量級音樂人都來了

〔記者張釔泠／台北報導〕 星二代蔣榮宗昨（20）日進駐富邦美術館，舉辦獨家沉浸式跨界音樂會，攜手國際光影藝術大師 Anthony McCall 聯名，為展覽《安東尼・麥考爾：在光中遇見你》量身打造全新音樂體驗。

蔣榮宗舉辦跨界音樂會。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

蔣榮宗是重量級音樂人蔣三省的獨子，擁有美國南加大電影配樂碩士學位，曾為三金典禮製作配樂、應文化總會之邀為李安導演紀錄片創作配樂，創作能量驚人，去年發行《台北101演奏專輯》、《宇宙大冒險》，並首度推出蔣榮宗ZONG x 富邦美術館《富邦美術館展覽原創音樂》專輯。

請繼續往下閱讀...

蔣榮宗舉辦跨界音樂會。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

蔣榮宗回憶，自己自2024年起便擔任館內唯一表演及製作音樂的藝術家，為梵谷、莫內、羅丹、趙無極、常玉等大師展覽量身打造音樂，「這次更是結合『固體光』大師安東尼麥考爾的展覽，打造一場五感專場表演，對我來說意義非常重大。」

全場曲目皆為原創音樂，蔣榮宗融合電子聲景、合唱、人聲、弦樂與自然環境音，展開20分鐘不間斷演出。「這次籌備花了三個月，從發想到音樂風格、再到如何在只有固體光的黑暗環境下演出，都是挑戰，連樂譜和琴鍵都幾乎看不清楚，只能靠手感和身體記憶來完成。」

蔣榮宗的父母蔣三省、游美齡出席力挺。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

現場除了音樂與光影的共鳴，蔣榮宗的父母蔣三省與游美齡也共同參與，帶來剛榮獲「台灣百大伴手禮」的JMS TEA品牌，當天也有多位貴賓親臨，包括中華音樂著作權協會董事長吳楚楚、「最美畫家」陳香吟、美商圖靈創辦人胡耀傑與黑川互動藝術總監胡縉祥，其中陳香吟全程手機錄影力挺，直呼喜歡演出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法