晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

星二代在富邦美術館震撼演出！最美畫家、重量級音樂人都來了

〔記者張釔泠／台北報導〕 星二代蔣榮宗昨（20）日進駐富邦美術館，舉辦獨家沉浸式跨界音樂會，攜手國際光影藝術大師 Anthony McCall 聯名，為展覽《安東尼・麥考爾：在光中遇見你》量身打造全新音樂體驗。

蔣榮宗舉辦跨界音樂會。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）蔣榮宗舉辦跨界音樂會。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

蔣榮宗是重量級音樂人蔣三省的獨子，擁有美國南加大電影配樂碩士學位，曾為三金典禮製作配樂、應文化總會之邀為李安導演紀錄片創作配樂，創作能量驚人，去年發行《台北101演奏專輯》、《宇宙大冒險》，並首度推出蔣榮宗ZONG x 富邦美術館《富邦美術館展覽原創音樂》專輯。

蔣榮宗舉辦跨界音樂會。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）蔣榮宗舉辦跨界音樂會。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

蔣榮宗回憶，自己自2024年起便擔任館內唯一表演及製作音樂的藝術家，為梵谷、莫內、羅丹、趙無極、常玉等大師展覽量身打造音樂，「這次更是結合『固體光』大師安東尼麥考爾的展覽，打造一場五感專場表演，對我來說意義非常重大。」

全場曲目皆為原創音樂，蔣榮宗融合電子聲景、合唱、人聲、弦樂與自然環境音，展開20分鐘不間斷演出。「這次籌備花了三個月，從發想到音樂風格、再到如何在只有固體光的黑暗環境下演出，都是挑戰，連樂譜和琴鍵都幾乎看不清楚，只能靠手感和身體記憶來完成。」

蔣榮宗的父母蔣三省、游美齡出席力挺。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）蔣榮宗的父母蔣三省、游美齡出席力挺。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

現場除了音樂與光影的共鳴，蔣榮宗的父母蔣三省與游美齡也共同參與，帶來剛榮獲「台灣百大伴手禮」的JMS TEA品牌，當天也有多位貴賓親臨，包括中華音樂著作權協會董事長吳楚楚、「最美畫家」陳香吟、美商圖靈創辦人胡耀傑與黑川互動藝術總監胡縉祥，其中陳香吟全程手機錄影力挺，直呼喜歡演出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中