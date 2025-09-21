晴時多雲

娛樂 最新消息

阿里山躍上東京大銀幕 8K紀錄片《神木之森》驚豔日本

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣公共電視與日本放送協會（NHK）合作的旗艦級紀錄片《神木之森：阿里山森林鐵道紀行》，21日在東京舉辦特映會，透過大銀幕向日本觀眾展現阿里山壯麗景致與百年人文，成為台日文化交流的重要里程碑。

公視《神木之森》紀錄片於東京舉辦特映，台灣公共電視董事長胡元輝、台灣維新基金會董事長謝長廷、台北駐日經濟文化代表處代表李逸洋、NHK國際內容策進部長加藤拓。（公視提供）公視《神木之森》紀錄片於東京舉辦特映，台灣公共電視董事長胡元輝、台灣維新基金會董事長謝長廷、台北駐日經濟文化代表處代表李逸洋、NHK國際內容策進部長加藤拓。（公視提供）

該片以8K超高畫質與22.2聲道打造，完整記錄阿里山森林鐵道特色工法，包括獨立山「8字爬山」、水社寮「馬蹄形彎道」及「之字形」設計，展現超過百年的歷史價值與台日深厚情誼。

特映會邀請駐日代表李逸洋、謝長廷，以及NHK國際內容策進部長加藤拓等政界與文化界人士出席，並舉辦映後座談。李逸洋指出，阿里山森林鐵道具「森林鐵道」、「登山鐵道」、「高山鐵道」三重特色，是台灣潛力世界遺產。謝長廷則回憶年輕時登阿里山、親手抱過神木，直呼「愛台灣」是現場共識。

公視在東京舉辦《神木之森》特映會，整場爆滿。（公視提供）公視在東京舉辦《神木之森》特映會，整場爆滿。（公視提供）

公視董事長胡元輝表示，《神木之森》不僅是影像作品，更是台日公共媒體跨國合作的成果。NHK的加藤拓則強調，這次合作象徵兩國友誼，並透露未來將製作更多以台灣自然為主題的節目。

該片由台日跨國團隊聯手打造，更邀請日本名作曲家吉田潔譜寫音樂，日前榮獲 AIS 盧米埃爾獎8K部門優秀作品獎。主辦單位感謝台日各界支持，盼藉此深化兩國文化交流，並推動阿里山邁向世界遺產。

台灣公共電視董事長胡元輝、台灣維新基金會董事長謝長廷、台北駐日經濟文化代表處代表李逸洋、NHK國際內容策進部長加藤拓（左6起）與《神木之森》台日製作團隊合影。（公視提供）台灣公共電視董事長胡元輝、台灣維新基金會董事長謝長廷、台北駐日經濟文化代表處代表李逸洋、NHK國際內容策進部長加藤拓（左6起）與《神木之森》台日製作團隊合影。（公視提供）

