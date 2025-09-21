晴時多雲

娛樂 最新消息

女星誇張前夫超奇葩 嚇爛：我的婚姻是恐怖悲劇

中國女星孫菲菲（右）與前夫史宏。（翻攝自微博）中國女星孫菲菲（右）與前夫史宏。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾演出《小魚兒與花無缺》、《美人心計》、《宮鎖珠簾》等作品的44歲中國女星孫菲菲，日前認了離婚，更表示大她15歲的前夫超誇張，不但不認自己的孩子，就連做完親子鑑定，面對99.99％確認親子關係的報告時，仍堅持還有0.01％可能性戴綠帽，除此之外，前夫更幻想孫菲菲外遇、想害死公公，讓她感嘆：我的婚姻是我演繹過最悲劇的角色。

孫菲菲於2014年與大她15歲的美籍華人史宏結婚，當時史宏是聯想集團總監，後自己創辦科技公司。孫菲菲指出由於當初是未婚懷孕，孩子生下來後，前夫卻指「孩子不是我的」。直到孩子8個月大，前夫仍非常嫌棄，也不肯抱孩子，孫菲菲做了親子鑑定，前夫確認定仍有0.01％可能性戴綠帽。

44歲中國女星孫菲菲曾演出《小魚兒與花無缺》、《美人心計》、《宮鎖珠簾》等作品。（翻攝自微博）44歲中國女星孫菲菲曾演出《小魚兒與花無缺》、《美人心計》、《宮鎖珠簾》等作品。（翻攝自微博）

孫菲菲婚後買房、買車，前夫只負責家庭開銷，離開聯想集團時，前夫更是敏感到一聽到「錢」就發怒，認為孫菲菲是個拜金女。孫菲菲感嘆：「一共一百多萬（約新台幣425萬元以上），包括歐洲四國旅行結婚，婚禮宴請，生孩子，以及兩年的生活花銷……這是北京，一線城市啊！好像這筆『巨款』能花一輩子似的」。

疑心病重的前夫更幻想孫菲菲與伴郎、房客、快遞、電商賣家偷情。除了小氣、妄想之外，前夫也會為「年齡差」發脾氣，孫菲菲說曾經有次參加前夫同學聚會，前夫同學的妻子提到兩人年紀相差16歲，孫菲菲只是順口提到她與前夫相差15歲，遭到前夫現場冷暴力。

由於這段婚姻帶給孫菲菲太大陰影，她嚇得說：以後不敢再婚，婚姻實在太嚇人。

