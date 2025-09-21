晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

春風誇「美賣」被拱送作堆 郭書瑤嚇傻秒發好人卡

〔記者傅茗渝／台北報導〕「瑤瑤」郭書瑤今（21）日以「鮮乳大使」身份現身台北國際連鎖加盟大展—秋季展，擔任「2025台灣鮮乳鍋物暨調飲競賽」評審。她笑稱雖掛評審名號卻沒打分數，「比較像來當大師、順便大啖美食」，大方分享自己是「吃貨」，最愛用牛奶煮辛拉麵再加起司、蛋和各種食材，私下樂當廚娘。

郭書瑤分享最愛「牛奶煮辛拉麵」私房吃法，現場大啖美食展現超高親和力。（記者傅茗渝攝）郭書瑤分享最愛「牛奶煮辛拉麵」私房吃法，現場大啖美食展現超高親和力。（記者傅茗渝攝）

郭書瑤近來轉投玖壹壹所屬的「混血兒娛樂」，和好友春風當同門。而玖壹壹日前開唱，春風被提議向Lulu、陳漢典看齊，跟郭書瑤送作對，郭書瑤今得知春風形容她「美賣」時，她嚇得發出好人卡，「我想要留在人生一輩子的朋友，我就不要讓他變成一下子，我回去會傳訊息給他，希望他留在我生命中一輩子，不要只是一下子。」事實上，郭書瑤近來在張景嵐Podcast《好丫》透露有個約會一年卻無果的對象，她今語帶玄機說，「我會把那段故事寫在新歌裡」。

郭書瑤聽聞春風形容自己「美賣」時，驚訝回「只想當一輩子朋友」。（記者傅茗渝攝）郭書瑤聽聞春風形容自己「美賣」時，驚訝回「只想當一輩子朋友」。（記者傅茗渝攝）

而郭書瑤過去遭控惡鄰反提告，目前已把法律與合約事宜交給新公司處理，自己則專心南下台中錄音製作專輯，希望能以新作品跟粉絲見面。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中