春風誇「美賣」被拱送作堆 郭書瑤嚇傻秒發好人卡

〔記者傅茗渝／台北報導〕「瑤瑤」郭書瑤今（21）日以「鮮乳大使」身份現身台北國際連鎖加盟大展—秋季展，擔任「2025台灣鮮乳鍋物暨調飲競賽」評審。她笑稱雖掛評審名號卻沒打分數，「比較像來當大師、順便大啖美食」，大方分享自己是「吃貨」，最愛用牛奶煮辛拉麵再加起司、蛋和各種食材，私下樂當廚娘。

郭書瑤分享最愛「牛奶煮辛拉麵」私房吃法，現場大啖美食展現超高親和力。（記者傅茗渝攝）

郭書瑤近來轉投玖壹壹所屬的「混血兒娛樂」，和好友春風當同門。而玖壹壹日前開唱，春風被提議向Lulu、陳漢典看齊，跟郭書瑤送作對，郭書瑤今得知春風形容她「美賣」時，她嚇得發出好人卡，「我想要留在人生一輩子的朋友，我就不要讓他變成一下子，我回去會傳訊息給他，希望他留在我生命中一輩子，不要只是一下子。」事實上，郭書瑤近來在張景嵐Podcast《好丫》透露有個約會一年卻無果的對象，她今語帶玄機說，「我會把那段故事寫在新歌裡」。

郭書瑤聽聞春風形容自己「美賣」時，驚訝回「只想當一輩子朋友」。（記者傅茗渝攝）

而郭書瑤過去遭控惡鄰反提告，目前已把法律與合約事宜交給新公司處理，自己則專心南下台中錄音製作專輯，希望能以新作品跟粉絲見面。

