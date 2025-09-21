《星光》女星幫媽外送水蜜桃！「新身份」曝光了連報兩喜訊

〔記者張釔泠／台北報導〕自《超級星光大道》出身的曾靜玟日前重返樂壇，領軍黃詩甜、「小玉」蔣玉傑三位好友組成美聲團體「O.S.T泰雅的後代」推出原民專輯，擄獲許多樂迷，小玉近來「單飛」，用個人身分參加「台灣原創流行音樂大獎」，也以創作曲《卡那岸Qnragan》獲得佳作殊榮。

曾靜玟回歸組美聲團體「O.S.T泰雅的後代」。（翻攝自IG）

曾靜玟疫情期間在老家桃園大溪幫媽媽賣菜，也幫媽媽外送自家盛產的拉拉山水蜜桃，如今變成老闆與製作人角色，旗下藝人小玉連續2年參賽，小玉表示：「去年真的很不安，因為舞台上只有我一個人，會覺得很沒有安全感。印象很深刻的是，那時候靜玟還貼心地跟我說『等等我會在台下，你如果害怕就看著我』，對我來說，她完全就是我的定心丸。」

小玉用個人身分參加「台灣原創流行音樂大獎」獲得佳作殊榮。（以馬內利音樂工作室提供）

他坦言今年的心情其實更複雜：「《卡那岸Qnragan》這首歌是來自我的部落，所以心裡會覺得一定要唱得完美。再加上當初寫這首歌時，抱著很強烈的企圖心，歌曲本身就不容易演唱，偏偏在比賽週還遇上嚴重感冒，整個人狀態很不安。」

這首歌的創作起點來自媽媽有次很認真地說：「我覺得你要為部落寫一首歌。」當下讓小玉擁有了使命感，「開始深入了解才真正意識到部落的處境非常危險，只要一下大雨，族人就得被迫撤離，搬到安全的地方，因為隨時都有土石流滅村的風險。看見這些情景，我心裡受到很大觸動，腦中浮現一句話：「我的家去哪裡了？」也因此，我將這句話放在歌曲的開頭，成為整首歌的intro。」

小玉用個人身分參加「台灣原創流行音樂大獎」獲得佳作殊榮。（以馬內利音樂工作室提供）

小玉創作實力獲得肯定，已計畫年底要發行個人族語專輯，籌備了2年，專輯進入最後衝刺階段，小玉11月22日也將回到家鄉花蓮流行音樂ai實驗基地舉辦新專輯搶聽會。曾靜玟身為專輯製作人，也幽默祝福：「心情跟小玉一樣，很興奮終於又可以有一張自己很喜歡的專輯要發行了，祝福小玉瘦下來、頭髮長出來，音樂好聽之外，照片也好看。」

