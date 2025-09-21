蔡國強煙火炸喜馬拉雅山 加拿大品牌英文聲明遭炎上

加拿大戶外運動品牌與藝術家蔡國強合作，在西藏喜馬拉雅山脈點燃大型煙火秀。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日前加拿大戶外運動品牌與藝術家蔡國強合作，在西藏喜馬拉雅山脈點燃大型煙火秀，引來中國網友諸多抨擊，蔡國強與品牌方皆發表聲明道歉，卻被發現品牌方中英版道歉內容差異過大，引發中國網友炎上。

蔡國強與戶外運動品牌共同進行名為「升龍」的大型煙火秀，透過火藥爆破沿著山脊點燃3幕煙火。品牌方再三強調煙火使用的彩色粉均為生物可降解材料，外界仍發出產生污染、破壞生態的質疑聲浪。

藝術家蔡國強（前）在西藏喜馬拉雅山脈點燃大型煙火秀，造成爭議，本人已發文道歉。（本報資料照）

蔡國強與品牌方均發文道歉。品牌方在微博所發的道歉信表示原本想藉由此次大型煙火藝術活動提升社會大眾對高山在地文化的觀，沒想到呈現過程造成偏差感受，品牌願接受所有批評與建議，並表示爆，更允諾之後會邀請專家機構進行有效補救行動。

中國網友卻發現品牌方在IG的英文聲明內容大致為：此次表演與品牌價值觀背道而馳，對此感到失望，也向大家致歉並表示會與藝術家、中國團隊進行溝通，確保不再犯相同錯誤，同時也傳達品牌環保理念絕不容忍任何與此不符的行為。

中國網友認為總公司把錯誤全都推託到中國團隊上，也質疑中國官方為何允許、批准此活動，中國相關單位則表示已成立調查組進行核查。

