娛樂 最新消息

太不尊重！單方面被取消活動未被告知 北流董事長黃韻玲現身還原真相

北流董事長黃韻玲出席金舞台歌唱大賽擔任評審。（台北流行音樂中心提供）北流董事長黃韻玲出席金舞台歌唱大賽擔任評審。（台北流行音樂中心提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025北流金舞台歌唱大賽」今（21日）在台北流行音樂中心戶外廣場舉辦，北流董事長黃韻玲與知名製作人陳子鴻，還有新生代歌手王彙筑共組評審團，不過在活動前，黃韻玲剛好在社群發文提到先前自己原本要出席某活動卻單方面無故被取消，甚至沒通知她，心中有點感慨。

黃韻玲今在社群發文提到：「實在不明白，活動取消，都沒有通知耶。可能我太自在隨和嗎？大家也不用告知，呵，我應該自己知道。」她現身北流金舞台決賽現場，受訪時沒有透露是哪一場活動，僅表示只是事後的心情抒發。

北流董事長黃韻玲（左三）出席金舞台歌唱大賽活動。（台北流行音樂中心提供）北流董事長黃韻玲（左三）出席金舞台歌唱大賽活動。（台北流行音樂中心提供）

對於外界的關心，黃韻玲表示：「其實就是之前有一場活動找我出席，結果我這邊單方面被取消，而且還在事後得知活動仍照常舉行，可能彼此都忙，在過程中都疏忽了，整個過程也很奇妙。我覺得取消沒有關係，但還是要提醒溝通一下。就像我跟彙筑沒有合作，也都會開誠布公地講清楚說明白，我想這是基本的。」

