晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

三上悠亞邪惡南北半球全都露 「丁字褲」搭蜜桃翹臀嗨翻網

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本退役AV女神三上悠亞，即使宣告引退後的人氣依舊居高不下。她昨（20）日在社群釋出一系列工作側拍照，火辣尺度直接飆高，光是一張上衣撩起的瞬間，就把內搭丁字褲與蜜桃臀大方送到鏡頭前，畫面衝擊力十足，立刻引來超過6.4萬人按讚。

三上悠亞宣布退出AV界後的人氣依舊火熱。（翻攝自IG）三上悠亞宣布退出AV界後的人氣依舊火熱。（翻攝自IG）

畫面中，三上悠亞先以黑底花卉比基尼亮相，飽滿的南北半球呼之欲出，搭配高腰牛仔短裙更顯纖細腰身與修長美腿。隨後她再換上寬鬆白色上衣，內裡紫色內衣若隱若現，最後更壓軸掀衣展露丁字褲，完美蜜桃臀直接霸占整個螢幕，堪稱粉絲的「邪惡福利視角」。

三上悠亞昨（20）日在社群放送一系列辣照。（翻攝自IG）三上悠亞昨（20）日在社群放送一系列辣照。（翻攝自IG）

除了大方放送養眼畫面，三上悠亞也在日前公開將於10月18日登台舉行出道以來首場海外粉絲見面會，還將設計限定互動橋段，向追隨自己十年的死忠粉回饋心意。火辣魅力加上近距離寵粉，讓許多人已迫不及待敲碗倒數。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中