三上悠亞邪惡南北半球全都露 「丁字褲」搭蜜桃翹臀嗨翻網

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本退役AV女神三上悠亞，即使宣告引退後的人氣依舊居高不下。她昨（20）日在社群釋出一系列工作側拍照，火辣尺度直接飆高，光是一張上衣撩起的瞬間，就把內搭丁字褲與蜜桃臀大方送到鏡頭前，畫面衝擊力十足，立刻引來超過6.4萬人按讚。

三上悠亞宣布退出AV界後的人氣依舊火熱。（翻攝自IG）

畫面中，三上悠亞先以黑底花卉比基尼亮相，飽滿的南北半球呼之欲出，搭配高腰牛仔短裙更顯纖細腰身與修長美腿。隨後她再換上寬鬆白色上衣，內裡紫色內衣若隱若現，最後更壓軸掀衣展露丁字褲，完美蜜桃臀直接霸占整個螢幕，堪稱粉絲的「邪惡福利視角」。

三上悠亞昨（20）日在社群放送一系列辣照。（翻攝自IG）

除了大方放送養眼畫面，三上悠亞也在日前公開將於10月18日登台舉行出道以來首場海外粉絲見面會，還將設計限定互動橋段，向追隨自己十年的死忠粉回饋心意。火辣魅力加上近距離寵粉，讓許多人已迫不及待敲碗倒數。

