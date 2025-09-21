晴時多雲

娛樂 最新消息

AcQUA源少年成軍剛滿三週年！成員突然當粉絲面槓上了

〔記者張釔泠／台北報導〕AcQUA 源少年成軍三週年，與台灣香氛品牌Soothe時氛攜手推出聯名系列香水「進行式」與「絮語」，五位成員全程參與香氛企劃，從討論、試香到形象照拍攝，每一個環節都親力親為。

源少年與品牌推出聯名香水。（Soothe時氛提供）源少年與品牌推出聯名香水。（Soothe時氛提供）

成員們還意外發現，兩個香味疊噴時，竟能創造出第三種熱情又迷人的氣息，成為粉絲口中的「隱藏版彩蛋」。活動上更出現暖心橋段，粉絲與品牌聯手為林毓家準備20歲生日驚喜，更在活動後播放了團員與歌迷事先秘密拍攝的祝福影片，讓全場淚光閃閃。

源少年為林毓家慶生。（Soothe時氛提供）源少年為林毓家慶生。（Soothe時氛提供）

除了聯名的彩蛋，團員們還在訪談中互相爆料，林毓家自封最會推銷香水，還調侃隊長黃莑茗太過悠哉；黃莑茗則反擊有人邊介紹邊偷噴香水。聊到香水收藏，大家不約而同把矛頭指向「貢丸」李秉諭——他的香水數量多到驚人，還會依不同場合精心更換，不過須弘道也不甘示弱，自信宣告自己才是真正的「香王」，因為他挑選香水時追求層次與深度，甚至連前調、中調、基調都能細細分析。

源少年擔任一日店長，現場擠滿粉絲。（Soothe時氛提供）源少年擔任一日店長，現場擠滿粉絲。（Soothe時氛提供）

Soothe時氛一日店長活動現場超過300名歌迷到場，活動尾聲，成員們也對未來計劃投下震撼彈——盧佾暘希望能推出更多新作品，展現不同樣貌；貢丸則霸氣宣布：「我們一定要再辦一場屬於我們自己的演唱會，希望和大家一起再創新的回憶。」黃莑茗強調：「三年只是開始，接下來還要和海星並肩走更久。」

點圖放大body

