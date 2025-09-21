晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李芷婷露腿遭批「好粗該減肥」見酸民情一色男性開轟：很可憐

李芷婷2018年踢館《聲林之王》開始漸漸受到關注。（翻攝自IG）李芷婷2018年踢館《聲林之王》開始漸漸受到關注。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣24歲女歌手李芷婷，2018年踢館《聲林之王》開始漸漸受到關注，2019年參加浙江衛視《2019中國好聲音》加入王力宏戰隊，獲得評審們的青睞，從此一炮而紅。昨（20）日，她罕見在社群抒發心聲，表示過去只要發露腿的照片，就會收到批評的私訊，如今忍無可忍，直呼：「他們其實很可憐」。

李芷婷認為會對別人身材評論的人「很可憐」。（翻攝自Threads）李芷婷認為會對別人身材評論的人「很可憐」。（翻攝自Threads）

李芷婷昨日在Threads上發布貼文寫下：「我天生就是腿粗型的，以前只要發露腿的照片，就會收到腿好粗喔、哪裏好胖喔、該減肥的私訊（好笑的是這些人全都是男的）」李芷婷表示腰瘦、腿瘦等特質，並不是美的標配，只是個人的選擇而已。她也認為會對別人身材評論的人「很可憐」，表示他們活在狹隘的世界裡，才想用指教批評來獲得優越感。

李芷婷最後指出，這樣不懂得尊重的酸民，其實現實生活中，應該很少被人稱讚，但她表示自己完全不會想同情。貼文曝光後，立即獲得大批網友贊同：「那些都有點心理疾病」、「去健身還練細不可能，說這種話的我看根本不了解健身，而且你的腿超美」、「現在網路真的很可怕，不符合他們的審美就隨意批評別人長相身材，真的有夠過分」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中