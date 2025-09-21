李芷婷露腿遭批「好粗該減肥」見酸民情一色男性開轟：很可憐

李芷婷2018年踢館《聲林之王》開始漸漸受到關注。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣24歲女歌手李芷婷，2018年踢館《聲林之王》開始漸漸受到關注，2019年參加浙江衛視《2019中國好聲音》加入王力宏戰隊，獲得評審們的青睞，從此一炮而紅。昨（20）日，她罕見在社群抒發心聲，表示過去只要發露腿的照片，就會收到批評的私訊，如今忍無可忍，直呼：「他們其實很可憐」。

李芷婷認為會對別人身材評論的人「很可憐」。（翻攝自Threads）

李芷婷昨日在Threads上發布貼文寫下：「我天生就是腿粗型的，以前只要發露腿的照片，就會收到腿好粗喔、哪裏好胖喔、該減肥的私訊（好笑的是這些人全都是男的）」李芷婷表示腰瘦、腿瘦等特質，並不是美的標配，只是個人的選擇而已。她也認為會對別人身材評論的人「很可憐」，表示他們活在狹隘的世界裡，才想用指教批評來獲得優越感。

李芷婷最後指出，這樣不懂得尊重的酸民，其實現實生活中，應該很少被人稱讚，但她表示自己完全不會想同情。貼文曝光後，立即獲得大批網友贊同：「那些都有點心理疾病」、「去健身還練細不可能，說這種話的我看根本不了解健身，而且你的腿超美」、「現在網路真的很可怕，不符合他們的審美就隨意批評別人長相身材，真的有夠過分」。

