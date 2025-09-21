晴時多雲

娛樂 最新消息

（專訪）港滬墓園現場直擊！《看你老墓》司徒盤點張國榮、阮玲玉靈位秘辛曝光

司徒前往寶福山，直擊張國榮靈位與羅文、沈殿霞比鄰場景。（司徒提供）司徒前往寶福山，直擊張國榮靈位與羅文、沈殿霞比鄰場景。（司徒提供）

〔記者傅茗渝／專訪〕農曆七月這個人人避諱談死、鬼月傳說滿天飛的時節，YouTube 頻道《看你老墓》主持人司徒前往港滬，把墓園當成追星現場，踏遍香港寶福山、上海福壽園，盤點張國榮、林黛、阮玲玉等傳奇人物的長眠地，也揭開墓園裡鮮為人知的小故事與驚喜，在鬼月走進另一個影壇時光隧道。

張國榮靈位安置寶福山，林夕題字「當年情常在心」粉絲年年朝聖。（司徒提供）張國榮靈位安置寶福山，林夕題字「當年情常在心」粉絲年年朝聖。（司徒提供）

·張國榮靈位與摯友相伴　寶福山成港星另一個舞台

司徒走訪香港寶福山，這裡被譽為「最多香港巨星靈位」的地點。已故巨星「哥哥」張國榮逝世多年，骨灰安放地點始終未對外公開，靈位則設在寶福山，巧心安置於摯友羅文與沈殿霞（肥姐）的旁邊，彷彿在另一個世界仍能相伴相惜。

張國榮靈位上鐫刻「當年情常在心，紅塵夢醒無憾」十字箴言，正是林夕親筆題字；每逢忌日、冥誕或特殊節日，世界各地「哥迷」總會專程前往獻花致意，靈位前擺滿鮮花與卡片，寄託無盡哀思與愛意。

沈殿霞雖安葬於溫哥華，為了方便粉絲懷念，同樣在寶福山設有紀念靈位，林夕在旁題上「開心果種善因」象徵肥姐笑聲帶給好幾代人無限歡喜；「一代巨星」羅文的靈位則刻有「掛念才是永恆」，一走進來，彷彿在時光長廊裡和偶像擦肩而過。」

跑馬地林黛墓園四大天使守護，傳奇影后長眠地成粉絲朝聖點。（司徒提供）跑馬地林黛墓園四大天使守護，傳奇影后長眠地成粉絲朝聖點。（司徒提供）

·傳奇影星林黛墓碑照屢遭竊　巨星魅力不滅

傳奇影星林黛安葬於香港跑馬地聖彌額爾墳場，四座祈禱天使雕像環繞她的墓園，成為影迷朝聖地。司徒說，每年都有無數影迷前往緬懷，卻也引發特殊現象，墓碑上的林黛照片竟屢屢遭狂熱影迷取走收藏，讓管理方頭疼，印證巨星魅力永恆不朽。

福壽園阮玲玉紀念碑，白色臥像寓意「人言可畏」。（司徒提供）福壽園阮玲玉紀念碑，白色臥像寓意「人言可畏」。（司徒提供）

·阮玲玉青浦福壽園長眠　雕像寓意「人言可畏」

30萬人為她送葬的民國影后阮玲玉，現永久棲身上海青浦福壽園。司徒指出，阮玲玉原本長眠於聯義山莊，但在文化大革命期間被毀，屍骨早已蕩然無存。如今墓碑石雕上的耳朵和嘴唇浮雕，正寓示著「人言可畏」，提醒世人她的悲劇與傳奇。

陳歌辛長眠上海福壽園，《恭喜恭喜》、《夜上海》等經典紅遍全球。（司徒提供）陳歌辛長眠上海福壽園，《恭喜恭喜》、《夜上海》等經典紅遍全球。（司徒提供）

·《恭喜恭喜》作者陳歌辛長眠福壽園　創作紅遍全球

農曆春節期間家喻戶曉的新年歌曲《恭喜恭喜》，作者陳歌辛也安息於此。司徒說，陳歌辛被譽為「歌仙」，一生創作《夜上海》《永遠的微笑》《花樣的年華》等經典曲目，其中《玫瑰玫瑰我愛你》更是中國史上第一首被美國人翻唱的流行歌，曾登上美國流行音樂榜榜首，紅遍全球。

