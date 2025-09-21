晴時多雲

娛樂 星座

5星座佔有慾超強！天蠍想全盤掌控 巨蟹私下超黏人

神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師揭曉12星座中佔有慾最強前五名。（秦芸殿提供）神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師揭曉12星座中佔有慾最強前五名。（秦芸殿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕有些人在感情裡愛得火熱、甚至帶點控制慾，總是忍不住想要「綁定」對方，希望對方的世界只有自己，稍有風吹草動就能讓他們內心劇烈翻騰。神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師本次揭曉12星座中佔有慾最強的Top 5，看看誰的愛最深也最霸道，你或你身邊的人上榜了嗎？

第一名｜天蠍座

天蠍的愛很深沉，但也最霸道。愛一個人就想全盤掌控，渴望你眼裡心裡都只有他，沒有安全感時，會爆發出極強的佔有慾。

第二名｜巨蟹座

巨蟹表面溫柔，其實非常黏人，越愛你就越想把你留在身邊，稍有冷落就容易心慌，別人靠近你，更會心裡翻江倒海。

第三名｜金牛座

金牛一旦認定你是他的，就會默默打上專屬標籤，對外表冷靜，但內心其實小劇場很多，很不喜歡被挑戰或分享。

第四名｜獅子座

獅子的愛最需要「唯一」，他希望成為你全世界的焦點，一旦覺得被忽略或挑戰，立刻霸氣展現「這是我的人」。

第五名｜雙魚座

雙魚浪漫溫柔，但也渴望被時刻關注。只要感覺不被重視，就容易陷入情緒深海，想要你全心全意都在他身上。

