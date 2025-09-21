搶先看到《鏈鋸人 蕾潔篇》！男星私下真面目曝光

徐暐翔搶先欣賞劇場版《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》大呼滿足。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕去年入圍金曲新人獎的徐暐翔不只很會唱歌，私下的他是超級動漫迷，看過上千部的動漫，尤其非常欣賞近日即將在台上映的日本動畫《鏈鋸人》的漫畫家藤本樹，他受邀擔任《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》SONY FAMILY DAY首映會的引言人，表示很榮幸。

徐暐翔說，「《鏈鋸人》是我非常喜歡的漫畫家藤本樹老師，從2018年在Jump上連載至今的作品，也在2022年，由MAPPA製作了第一季的動畫，自第一季最後一集後，睽違近三年的時間終於等到《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》的上映。我認為比起老師第一篇長篇連載《炎拳》來說，《鏈鋸人》算是十分適合闔家觀賞的藤本樹作品了。」

能搶先看到漫畫家藤本樹的《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》，讓徐暐翔非常興奮，他在首映會上表示：「藤本樹老師的作品中，時常有跳脫一般邏輯卻引人入勝的對白和劇情、以及其獨特的人物和世界觀的設定、還有極為震撼和強大張力的構圖創意。」他也說：「藤本樹老師最令我臣服的，不只是老師架構的世界、劇情、角色、或對白，而是驚為天人的創作能力，既能畫出《鏈鋸人》、《炎拳》這樣散發著瘋癲詭譎的電波同時帶著一種邪道哲學的作品，又能畫出讓我進電影院10刷的《驀然回首》，這樣動人真摯的作品。老師的這一份才華，以及觀看這個世界的獨特角度，令我十分好奇及期待，未來會在他的作品中體驗到什麼新的啟發和感動。」

徐暐翔家中珍藏著藤本樹的漫畫作品，《鏈鋸人》1-19集全數收藏，還有購買動漫靈魂人物波奇塔的小夜燈以及毛巾，對藤本樹的所有作品如數家珍，還研究過藤本樹的分鏡構圖，「他也時常在漫畫中，大量使用類似電影分鏡的表現手法，能在漫畫中見識到這個手法的呈現，感覺是非常特別的。所以我非常推薦大家去看老師漫畫的分鏡構圖，因為那個鏡頭的流動感跟動畫，是不一樣的氛圍。」

徐暐翔以出色的歌唱實力，不僅唱紅了《我們到底算什麼》，更一舉入圍金曲獎，在粉絲不斷敲碗之下，他近來已開始投入第二張個人專輯的錄製，希望大家可以在年底聽到他的全新專輯。

