王家衛夯劇《繁花》爆霸凌 漸凍人同事被罵「狗」

名導王家衛執導的電視劇《繁花》播出時掀起熱潮，現有無名編劇古二指劇本遭剽竊。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕名導王家衛執導的電視劇《繁花》播出時掀起熱潮，並獲得極佳收視率，不只好口碑，《繁花》編劇秦雯更連連奪得白玉蘭、金鷹獎最佳編劇，近日罹患漸凍症的無名編劇「古二」卻曬出多段錄音檔，強調自己才是主導故事結構、寫出多段主要劇情的人，但劇組卻霸凌他並將他從編劇除名還罵他是條狗，對此，秦雯發出聲明駁斥指控古二指控不實。

根據古二發文，《繁花》劇組剝奪了他創作的劇本、壓榨他當導演生活助理，還要求他必須創作劇本，並且不讓他爆，「明星級編劇（暗指秦雯）」添加汪小姐感情橋段，就直接霸佔劇本，更宣稱《繁花》是她創作作品。

請繼續往下閱讀...

《繁花》編劇秦雯怒斥：署名不實、霸凌、辱罵他人是狗皆為造謠誹謗。（翻攝自微博）

秦雯痛斥：關於《繁花》編劇署名不實、霸凌、辱罵他人是狗皆為造謠誹謗，對廣大公眾產生嚴重誤導，更怒氣沖沖的表示已經委請律師提起訴訟。

古二指自己的創作被剽竊之外，收入也相當微薄，他指證歷歷表示自己創作出的主要故事架構包括：男主角阿寶金融線、李李的復仇線、汪小姐創業線等。由於他被迫擔任導演王家衛生活助理，必須幫忙煎牛排、擋酒、送消夜，外加他不斷持續熬夜寫劇本，只能說「身心俱疲」。

古二指自己的創作被剽竊之外，收入也相當微薄。（翻攝自微博）

古二表示自己罹患漸凍症，在片場連站立都很困難，卻被從編劇除名，他擔心自己來日不多將全身心投入創《繁花》劇本，古二指自己甚至倒貼自己擔任助理的收入，沒想到竭盡心力最後卻落個不能署名的下場。

對於古二的指控，秦雯完全否認，她認為劇組計算過《繁花》劇本多達102萬字，她自己也很驚詫自己能寫下如此龐大的創作。對於古二公布的錄音檔，《繁花》劇組表示：支持所有創作者合法權益，根據各自職責和工作內容已給予相應署名，最後一集長長的片尾字幕就是對兩千多名工作人員的肯定。

古二指控表示自己創作出的主要故事架構包括：男主角阿寶金融線、李李的復仇線、汪小姐創業線等。（翻攝自微博）

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法