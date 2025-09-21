晴時多雲

娛樂 最新消息

（影）陳漢典「認定Lulu」背後原因超甜 鬆口婚禮風格、做人進度

陳漢典首度公開出席活動，臉上藏不住新婚喜悅。（記者潘少棠攝）陳漢典首度公開出席活動，臉上藏不住新婚喜悅。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕陳漢典與「Lulu」黃路梓茵日前無預警在社群宣布閃婚，震驚全網。陳漢典今（21日）出席品牌活動擔任一日店長，本沒空受訪的他，看到熱情的媒體就決定抽空聊幾句。談及兩人12年的交情，從好友升級為伴侶，陳漢典真摯回應：「我真的找到了一個，不說話也不會尷尬的人，很難得。」

被問到婚宴細節？陳漢典僅笑回一切還在討論。（記者潘少棠攝）被問到婚宴細節？陳漢典僅笑回一切還在討論。（記者潘少棠攝）

面對外界關心婚訊，他表示公開時機沒有刻意挑選，只是希望在彼此心意確定、時間成熟時，能大方分享喜訊。被問到Lulu肚皮進度？他說：「我比較低調，也會想要保護女生。」至於婚宴是否會是世紀婚禮，陳漢典笑說：「不一定，但會是很歡樂的婚禮，不是迪士尼公主風。」強調一切仍在討論中，會在適當時機告訴大家。

談到Lulu，陳漢典露出真摯笑容，直呼：「她真的很好相處。」（記者潘少棠攝）談到Lulu，陳漢典露出真摯笑容，直呼：「她真的很好相處。」（記者潘少棠攝）

提到好友小S，他透露對方第一時間笑喊「你敢騙我，你就完蛋！」但隨後送上滿滿祝福。而吳宗憲則驚訝到「有20分鐘難以置信」，隨後開心替他們感到欣慰。至於是否邀憲哥當證婚人？他則說還在討論，但勢必會給他一個很重要的位置。

陳漢典強調婚後會持續努力工作，無論是戲劇、舞台劇、綜藝節目甚至歌唱，他都希望帶給大家更多作品。他也感謝大批網友與好友的祝福，直呼：「我們很感恩、惜福。」

