于朦朧死因遭掩蓋？ 八炯：中共是想讓家屬閉嘴

八炯（右）針對于朦朧（左）墜樓事件特別做出新影片梳理。（翻攝自微博/YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名網紅八炯在最新發布影片中分享，總覺得于朦朧墜樓離世的背後並不單純，他強調中國主流媒體與電視台對此事件全面噤聲，彷彿這位男星從未存在過。八炯認為這樣的「噤聲」方式，正是中共一貫的維穩手法，目的就是要壓下外界追問，並讓于朦朧家屬不敢公開發聲。

八炯在影片中提到中國的主流媒體、電視台隻字不提「于朦朧事件」。（翻攝自YouTube）

影片中，八炯詳細梳理了于朦朧離世前的聚會行程。他指出，當天共有兩場聚會，第一場有十七人參與，第二場僅六人，卻極可能是真相關鍵。據了解，包括導演程青松、導演兼製片人辛奇、編劇極光光、製片人方勵及演員宋伊人都曾在場，而宋伊人更被揭住在事發同一棟建築，引發外界懷疑與事件存在千絲萬縷的關聯。更離奇的是，事發後宋伊人的IP位置竟顯示移動至日本，被網友質疑是在「避風頭」。

八炯還特別提到一段宋伊人在8月10日的原況照片，畫面中海鮮擺在C位，卻有網友捕捉到背景疑似有人說：「他現在一直在反抗。」這段細思極恐的聲音，在于朦朧9月11日墜樓後被重新翻出，成為網友熱烈討論焦點。許多人留言直言「太詭異」、「像是留下的線索」，更有人質疑這與于朦朧的墜樓是否存在直接關聯。

八炯提及幾年前也有類似事件，只怕于朦朧墜樓真相也會和之前一樣草草結案。（翻攝自YouTube）

對此，八炯將此案與過往中國演藝圈與異議人士的離奇死亡做了對比。他指出，這些案件往往在短暫喧騰後迅速被定調為「意外」或「自殺」，最終不了了之。他認為，于朦朧的死因若真觸碰到高層利益，結局恐怕不會例外，而中共正是幕後壓下真相的最大推手。

