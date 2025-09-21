晴時多雲

娛樂 電視

陳漢典曝吳宗憲200萬紅包進度 害羞談「求婚Lulu過程」：很乾

陳漢典曝吳宗憲200萬紅包進度 害羞談「求婚Lulu過程」：很乾陳漢典宣布閃婚後首次公開亮相，臉上藏不住新婚喜悅。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕陳漢典與「Lulu」黃路梓茵日前宣布閃婚，震撼全網。今（21日）他首度在公開活動現身，臉上洋溢幸福笑容。雖未接受正式訪問，但仍在台上被主持人問到婚後心境，直率回應成焦點。

面對媒體提問，陳漢典笑著搖頭揮手不答。（記者潘少棠攝）面對媒體提問，陳漢典笑著搖頭揮手不答。（記者潘少棠攝）

被問到吳宗憲是否兌現「200萬大紅包」，他笑著連連揮手否認：「還沒！」至於婚宴是否定在明年1月，他則轉身不答，低調保留神祕感，僅說：「我們已經有練習過很多次的紅毯，不久的將來，我會慢慢告訴大家什麼時候要走。」

陳漢典回憶求婚過程，自嘲「沒音樂很乾」。（記者潘少棠攝）陳漢典回憶求婚過程，自嘲「沒音樂很乾」。（記者潘少棠攝）

不過聊到人生雙喜臨門，他既將步入婚姻，又入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，開心直呼：「謝謝大家，現場有好多好朋友，媒體比粉絲還多，真的很難得。」

陳漢典與Lulu閃婚。（翻攝自IG）陳漢典與Lulu閃婚。（翻攝自IG）

談及求婚，他笑說過程美中不足，現場沒有音樂，顯得有點乾：「應該要有音樂，音樂在我心裡，在Bose裡。」還打趣表示自己一早起床就打開音響，聽著《Move Your Body》，日常充滿節奏感。

