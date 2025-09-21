小嫻重返校園大一成績揭曉 好厲害都是第1名

小嫻重拾學生生活，稍早公開大一成績。（翻攝自小嫻臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕45歲「小嫻」黃瑜嫻成功考取國立屏東大學音樂系重返校園，今（21）日中午在臉書發文揭曉大一成績。

稍早小嫻公布大一上學期：學科平均89.33分，大一下學期：學科平均92.55分，她開心說：「都是第一名，給自己掌聲。」接著謙虛說，當然音樂系所有同學術科都是比她優秀的，「我只是學科的分數高，主副修還有很大的努力空間，還在持續爬坡中。」

請繼續往下閱讀...

小嫻表示，本來是想默默低調，但發現好多人覺得，起步晚就會學不好，她霸氣說:「其實不會喔！任何時間點開始學習，永遠都不嫌晚；中年重返校園最大的好處，就是學生的身分會提醒自己還有很多要學習的。」她以「滿招損，謙受益」提醒自己，要回到那個初心，「永遠有比自己更厲害的人，要虛心學習。」

在學校的學習歷程中，小嫻透露親身體悟到：「提早開始每天練一點點，比臨時抱佛腳更有效率。」所以她選擇每天練，「當第一次看到學期成績出來時，我真的哭了；那些眼淚，是因為自己付出了百分之百的努力，終於有了成果。」

小嫻謝謝一直努力、不放棄的自己，「接下來大二，我希望自己是快樂學習，持續探索，成績的部分就順其自然，已經拿到書卷獎（我不需要再證明自己有多努力了），接下來就開始解鎖其他的任務囉！」

