晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

陳美鳳爆出「一生的摯愛」 小鮮肉高調示愛：妳偷走我的心

〔記者陽昕翰／台北報導〕粗大Band出道11年舉辦大型演唱會，現場變成「告白」現場，不僅以新舊經典重新演繹，加上全新髮色造型向樂迷真情告白，主唱老盧則被團員爆料，他寫了新歌《阿姨阿姨》，示愛對象正是演藝圈最美麗的歐巴桑陳美鳳。

吉他手建龍加碼爆料：「這首歌是我們主唱老盧要獻給他『一生的摯愛』美鳳姐！」原來歌詞中的「妳偷走我的心，悄悄地佔據」兩句，就是老盧寫給陳美鳳的「情書」。

粗大Band出道11年開唱。（連鍾玖美滿娛樂有限公司提供）粗大Band出道11年開唱。（連鍾玖美滿娛樂有限公司提供）

老盧笑說：「沒錯！總有一天她（陳美鳳）會接收到的！美鳳姐我愛妳！」團員更爆料，老盧特別喜歡「姐姐型」的成熟美女，「甚至連美鳳姐的狗狗名字都知道！」

頂著中二名號闖蕩樂壇11年的粗大Band，上周末在Legacy TERA舉辦出道以來最大型專場演唱會，靠熱血搖滾累積人氣多年，不僅獲得爆滿支持，更吸引許多新樂迷加入「粗工」行列。

主唱老盧、吉他手建龍、貝斯手羊羊、鼓手倪倪一上場看到滿座樂迷都感動紅眼眶，甚至一度激動差點「出槌」。BASS手羊羊自招：「在唱第一首歌的合音時，看到台下爆滿粗工齊聚一堂，感動到差點飆淚，結果直接走音！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中