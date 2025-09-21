陳美鳳爆出「一生的摯愛」 小鮮肉高調示愛：妳偷走我的心

〔記者陽昕翰／台北報導〕粗大Band出道11年舉辦大型演唱會，現場變成「告白」現場，不僅以新舊經典重新演繹，加上全新髮色造型向樂迷真情告白，主唱老盧則被團員爆料，他寫了新歌《阿姨阿姨》，示愛對象正是演藝圈最美麗的歐巴桑陳美鳳。

吉他手建龍加碼爆料：「這首歌是我們主唱老盧要獻給他『一生的摯愛』美鳳姐！」原來歌詞中的「妳偷走我的心，悄悄地佔據」兩句，就是老盧寫給陳美鳳的「情書」。

請繼續往下閱讀...

粗大Band出道11年開唱。（連鍾玖美滿娛樂有限公司提供）

老盧笑說：「沒錯！總有一天她（陳美鳳）會接收到的！美鳳姐我愛妳！」團員更爆料，老盧特別喜歡「姐姐型」的成熟美女，「甚至連美鳳姐的狗狗名字都知道！」

頂著中二名號闖蕩樂壇11年的粗大Band，上周末在Legacy TERA舉辦出道以來最大型專場演唱會，靠熱血搖滾累積人氣多年，不僅獲得爆滿支持，更吸引許多新樂迷加入「粗工」行列。

主唱老盧、吉他手建龍、貝斯手羊羊、鼓手倪倪一上場看到滿座樂迷都感動紅眼眶，甚至一度激動差點「出槌」。BASS手羊羊自招：「在唱第一首歌的合音時，看到台下爆滿粗工齊聚一堂，感動到差點飆淚，結果直接走音！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法