替于朦朧發聲惹禍？編劇汪俞岑竟遭標註「已墜亡」

于朦朧生前曾鼓勵過編劇汪俞岑（中），因此她才有正能量繼續面對生活。（組合照，翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧在9月11日離世，雖然官方定調「排除刑事案件」，但輿論質疑聲浪依舊不斷。事件持續延燒，編劇汪俞岑因公開為于朦朧喊話，竟意外捲入風波，甚至遭受中國抖音莫名標註「墜樓身亡」的詞條。

汪俞岑曾透露，自己在人生低谷時，是于朦朧出手相助才度過難關。更直言，于朦朧一向害怕高樓，難以相信他會因酒醉而墜亡。未料，這番言論卻意外引來「汪俞岑墜亡」的荒謬標籤。

汪俞岑放出于朦朧曾經鼓勵過她的溫暖文字。（翻攝自微博）

汪俞岑放出多張和于朦朧的對話紀錄。（組合照，翻攝自微博）

因事發突然，導致親友在驚慌下連環致電確認她的安全。無奈之下，她只能在社群公開質問抖音：「我怎麼就墜亡了？」她批評平台錯誤資訊不僅未被糾正，甚至顯示「核實無誤」，讓她陷入難以澄清的處境。

在中國社群竟出現「汪俞岑墜亡」的標籤，讓網友十分擔心她的安危。（組合照，翻攝自微博/Threads）

更雪上加霜的是，汪俞岑在貼文中標註北京警方，期望獲得正面回應，卻很快遭以「涉及政類違規」下架。此舉引發大批網友憂心，紛紛提醒她「不要再找警察了」，並勸她低調自保，否則情況恐怕更加危險。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

