娛樂 最新消息

楓葉姐姐同事團竟有台灣成員 創15連勝隊友直呼「不可思議」

楓葉姐姐（左）同事團「SK219」有一名台灣成員「扶搖」（右），因甜美外型成功吸引一批粉絲。（翻攝自IG/Threads）楓葉姐姐（左）同事團「SK219」有一名台灣成員「扶搖」（右），因甜美外型成功吸引一批粉絲。（翻攝自IG/Threads）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國抖音直播女團近來熱度不斷，繼「楓葉姐姐」掀起話題後，隸屬於同SK旗下的「SK219」成員「扶搖」也成為焦點。最引人注目的在於，她竟然來自台灣！憑藉甜美外型與親和互動，不僅讓她迅速累積人氣，還在最新直播活動中，創下「15連勝」的驚人成績，連隊友都直呼不可思議。

扶搖在Threads親自發文，感性透露：「好多台灣寶寶來幫我，大家真的太給力了！」並開心表示，隊友們也被台灣粉絲的凝聚力震驚。她強調，能感受到台灣人熱情支持，內心特別受鼓舞，「這就是台灣人的團結！」除了文字，她還貼出甜美自拍與「上車舞」影片，吸引更多人留言支持。

「扶搖」創下15連勝的好成績，特別發文感謝台灣粉絲的支持。（翻攝自Threads）「扶搖」創下15連勝的好成績，特別發文感謝台灣粉絲的支持。（翻攝自Threads）

作為SK女團旗下首位台灣成員，扶搖也在社群上公開表示會繼續努力，並感謝所有願意替她應援的粉絲。她透露，雖然許多帳號無法私訊成功，但每一份心意她都牢牢記在心裡，甚至還俏皮預告，將推出更多舞蹈影片回饋粉絲。

在 Instagram 查看這則貼文

扶搖

點圖放大header
點圖放大body

