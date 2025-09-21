卓伯源未受邀藍黨主席辯論 苦苓揭與「中國人」有關

中天新聞昨舉辦「國民黨主席大辯論」，同樣也是候選人卻未被受邀的前彰化縣長卓伯源到現場抗議，為什麼中天封殺不讓他辯論，卓因被阻擋而無法進入會場。（記者方賓照攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中天新聞20日舉辦「國民黨主席大辯論」，邀請4位黨主席候選人進行辯論，台北市前市長郝龍斌日前已決定不參加。不過，由於國民黨主席有6人登記，彰化縣前縣長卓伯源突出現在現場，抗議為什麼中天封殺他不讓他辯論，6人參選只挑4人辯論，更暴怒批中天「不要臉」。

作家苦苓今（21）日中午在臉書發文曝背後真相，他說：「卓伯源你吵什麼吵？不知道的是『中國人』才能參加『中國』國民黨的黨主席辯論嗎？」

中天新聞昨邀請郝龍斌、國民黨立委羅智強、前立委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中參加「國民黨主席大辯論」，而中天的選人標準是僅選聲量前4強的候選人，因此也登記參選黨主席的卓伯源、蔡志弘都未受邀。

當鄭麗文受訪完後，卓伯源突亂入中天大廳，直衝聯訪麥克風前，抗議中天新聞，為什麼明明有6個黨主席候選人，可以自己只找4個參加，然後用國民黨主席大辯論的平台和口號，既然如此，那合格的候選人為什麼不能參加？那請問以後登記是不是要跟特定媒體登記？批評中天意圖使人不當選。

卓伯源更暴怒批評中天「不要臉！」這是民主嗎？媒體不公正，政黨政治可以這麼搞的嗎？中天今天用國民黨主席大辯論的口號，就應該每一個候選人都要讓他上台，「你憑什麼封殺特定的候選人？你憑什麼封殺我？你違法你知道嗎？你侵害權利你知道嗎？你說清楚講明白！」

