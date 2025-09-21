《辛亥隧道》躍上大銀幕揭祕！李多慧直面台灣最兇禁地
李多慧今現身《辛亥隧道》開鏡儀式。（華映提供）
〔記者鍾志均／台北報導〕啦啦隊女神李多慧進軍台灣大銀幕，參演電影《辛亥隧道》今（21）宣布正式開鏡；片中飾演台韓混血兒的她，有許多台詞是台韓交雜，導演簡學彬透露李多慧的角色會是全片最辛苦的一個。
「辛亥隧道」是全台最有名的鬧鬼地標之一，鬼故事層出不窮，尤其各種「鬼打牆」的遭遇，像是計程車司機載到了鬼乘客無法開出隧道、機車騎士在隧道中見到在路邊的長髮女子騎不出隧道等等。
李多慧表示曾經聽說過「辛亥隧道」的鬧鬼威名，覺得非常期待，「我不怕鬼，很愛看恐怖片，我想要見鬼！」跳脫的反應讓一起演出的季芹和李李仁都驚訝，覺得她膽子太大。
李多慧接著說：「我有朋友見到過鬼，我也很想見，想和他們聊聊天，他們應該可以聽得懂韓文吧！」
《辛亥隧道》今舉辦開鏡儀式。（華映提供）
片中季芹和李多慧分飾母女，季芹現在一見到李多慧便會用韓文跟她說：「媽媽很愛你。」和她培養母女感情，李多慧則是驚訝季芹看起來非常年輕又美麗，「我們真的像姊妹吧！」
李李仁扮演教授，致力研究「辛亥隧道」內的靈異現象，為演出要背日文台詞，而他透露從影多年來從沒有演過鬼片，但「辛亥隧道」的故事讓他覺得有很強大的吸引力，所以接下演出。《辛亥隧道》預計明年在台上映。
