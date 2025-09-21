家寧律師被質疑為蹭熱度而接案 本人無奈發聲

家寧（左）與律師郭柏鴻（右）於（17）日現身新北地院開庭。（記者吳仁捷攝）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」的前成員家寧與Andy老師分手後爆發財務爭議，官司持續進行中，家寧每次現身法院皆由律師郭柏鴻陪同，也因此讓他意外成為話題人物。網路上有人質疑，他是否因想要博取關注才接下此案，對此，郭柏鴻並未閃躲，而是以冷靜態度回應，表示自己只是做好分內工作。

律師郭柏鴻在社群平台「Threads」上分享，因新聞曝光，事務所常收到負評與謾罵訊息，甚至走在街上也會被民眾認出，讓他笑說「穿得越邋遢反而越安全」。他強調，律師的使命並非選擇站在誰的一方，而是保障所有進入司法程序的人能受到應有的公平對待，不因身分或對法律的陌生而失去權利。

請繼續往下閱讀...

律師郭柏鴻無奈發文吐露心聲。（翻攝自Threads）

對於「想紅」的揣測，郭柏鴻也在留言區分享，「起初僅視為一般案件，沒想到關注度超乎想像，但這並未改變自己對案件的專業態度，感謝外界的提醒與支持。」網友們則紛紛留言鼓勵，認為他只是履行職責，無論結果如何，都展現了專業與責任感。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法