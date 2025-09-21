晴時多雲

娛樂 最新消息

出道20年進入睡眠期！日女團Perfume宣布暫停演藝活動

Perfume去年7月曾來台演出。（資料照，華貴娛樂＆雅慕斯娛樂提供）Perfume去年7月曾來台演出。（資料照，華貴娛樂＆雅慕斯娛樂提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本人氣女子團體「Perfume」去年7月曾來台首登台北流行音樂中心開唱，A-Chan、Kashiyuka、Nocchi等3位成員開心用台語齊聲大喊：「打給賀！溫洗Perfume！」令人留下深刻印象。

Perfume今（21）日上午無預警宣布將於年底後暫停活動，針對外界關心該團休止期有多久？目前尚無法得知。

稍早Perfume透過粉絲俱樂部網站宣布將在年底停止活動，聲明中表示：「為留下閃耀的這一刻，決定從2026年起讓Perfume進入『冷凍睡眠』。」並希望未來能以更強大姿態回歸，「直到再次與大家相遇那天，能夠得到大家溫暖守護。」

Perfume由あ〜ちゃん（西脇綾香）、かしゆか（樫野有香）、のっち（大本彩乃）等3人組成，於1999年在廣島成立。

