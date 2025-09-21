晴時多雲

娛樂 最新消息

差6歲就當爸？王振復父女組合曝光 女兒竟是八點檔女神

王振復（右）在《百味人生》飾演游詩璟（左）的父親。（三立提供）王振復（右）在《百味人生》飾演游詩璟（左）的父親。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王振復在三立八點檔《百味人生》飾演五秀園萬里師的五弟子「明哲」，角色雖然廚藝平平，但擅長企劃，能言善道、性格圓滑，暗戀同門的星卉多年，展現出既隱忍又真摯的一面。王振復笑說，角色就像劇中的一句台詞「我是用嘴巴去煮菜的人」，正好點出核心特色。這是他與星卉的二度合作，從過去的兄妹情轉為情感糾葛，兩人演出默契自然，為劇情增添張力。

王振復（右）在《百味人生》飾演游詩璟（左）的父親。（三立提供）王振復（右）在《百味人生》飾演游詩璟（左）的父親。（三立提供）

談到對戲對象，王振復特別提到與「女魔頭」岳虹的合作，直呼過癮：「跟她對戲真的有一種爽度，要很用心投入才會有火花。」讓他印象最深的是一場岳虹告訴他女兒游詩璟與江宏恩角色糾纏的重場戲，當時情緒瞬間爆發、全面崩潰，他全身心投入到極致，「那場戲演得好過癮，也是目前最有爆發力的一場戲」。

王振復（左）在《百味人生》飾演游詩璟（右）的父親。（三立提供）王振復（左）在《百味人生》飾演游詩璟（右）的父親。（三立提供）

這次飾演游詩璟的父親，戲裡戲外僅差六歲的組合也引起話題。對此王振復笑著回應：「演員就是要投入，用父母心去感受，自然就能融入。」他透露，私下與游詩璟感情好，常愛開玩笑，但正式拍攝時，她的專注與真摯眼淚也讓他很快進入角色，「她的情緒很真，幫了我很大的忙」。談及現實中的父親身份，他感性說：「可惜沒有女兒，不過我常告訴兒子，錢要花在刀口上，要買需要的東西，而不是慾望的東西。小孩在叛逆期時，最重要的是溝通和鼓勵，不能盲寵。」

王振復（左）、游詩璟在《百味人生》詮釋父女，兩人實際只差6歲。（三立提供）王振復（左）、游詩璟在《百味人生》詮釋父女，兩人實際只差6歲。（三立提供）

王振復（左）、游詩璟在《百味人生》詮釋父女，兩人實際只差6歲。（三立提供）王振復（左）、游詩璟在《百味人生》詮釋父女，兩人實際只差6歲。（三立提供）

王振復認為，角色「明哲」外表幽默風趣，與自己活潑外向、E人性格十分相似，常是團隊中的開心果。但他也指出角色的層次轉換：「只要家人受到欺負，他就會從幽默轉為對立，甚至變得陰險，爆發力很強。」他強調戲中沒有絕對的好人或壞人，只有不同立場，「這就像現實人生，每個人都可能因境遇轉變而走上不同的路，這就是《百味人生》想傳達的人生滋味。」

回顧在三立的第一部作品《天道》，王振復因火爆形象為人熟知。他笑說：「不管好人或壞人，遇到事情都會展現火爆的一面。」但《百味人生》的明哲，讓他能展現更多輕鬆幽默的一面，與私下的自己更貼近，「人生如戲，戲如人生，角色也幫助我看見自己另一種可能」。

王振復分享劇組氛圍，平常與演員們感情融洽，排戲時笑鬧不斷，甚至自嘲會演「小KUSO版」。但正式一喊「Action」，大家立刻收斂情緒，現場瞬間嚴肅，笑說：「每次都覺得好像瞬間變臉。」王振復坦言，正是這種專業切換，才讓每一場戲都能真實打動人心。

點圖放大body

