阿信開唱搶先秀iPhone 17 Pro顏色曝光 五月天被吃豆腐

五月天開唱，石頭（右二）將歌迷帶來的表情包包吊飾掛在身上。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天近期仍在忙於「回到那一天」巡演，10月初則將回到高雄巨蛋舉辦「超犀利趴14」壓軸演出，最近蘋果iPhone 17 Pro系列手機開賣，主唱阿信在開賣首日就已在演唱會上秀出他的「新寶貝」，而阿信選擇的手機顏色也曝光，正是討論度很高的宇宙橙。

近日五月天在長沙賀龍體育場開唱，阿信在台上就拿出新款手機拍團員、拍歌迷，他也談到：「雖然說是巡迴演唱會，但每一場都有意想不到的驚喜！」點歌橋段，有歌迷點了《我》，並指定要聽饒舌趴的部份，瞬間開啟了五月天的Rap魂，說話全都變Rap，一搭一唱笑翻全場。五月天全員都用Rap的語調對話，瑪莎笑說：「MC阿信in the house！」換到下一位冠佑點歌時，冠佑不為所動完全不理睬團員，用平穩語氣點下位歌迷，馬上被團員起哄要他換饒舌腔調，不肯屈就的冠佑被瑪莎嗆：「你裝什麼文質彬彬！」

阿信（中）在台上拿出新手機拍團員。（相信音樂提供）

另外有歌迷將特色小吃黑色臭豆腐與五月天的表情球結合，製成「來吃五月天的豆腐」點歌牌，歌迷笑問：「你們今天要吃誰的豆腐？」看著歌迷舉著一大串石頭的「因為你所以五表情包包球吊飾」，阿信表示當然是石頭的，最後獻唱歌迷點的《哄我入睡》。石頭則談到近況：「最近我身體不是很好，會有點忌口，鹹的不能吃都還好，最遺憾的是不能吃辣，但我知道大家會給我最火辣的夜晚！」

