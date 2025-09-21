雄影「套票」搶光！頂樓變裝王登場 80歲影迷答題嗨翻

2025高雄電影節選片指南。（高雄電影節提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕2025年高雄電影節正式起跑，昨（20）於高雄電影館舉辦「選片指南」與「套票首賣會」，隨即引發搶購風潮；許多影迷一早就到場排隊購買套票與周邊商品，限量200份的套票當日秒殺完售。

號稱「頂樓變裝王」的UG笑稱過去多半是「低成本變裝」，這回為了模擬火球醫生頭上的黃色火焰，是用過去變裝使用的舊「褲襪」改製，逗趣自嘲宛如「鮭魚壽司」，全場影迷笑聲不斷。

UG（中）化身火球醫生與影迷玩遊戲。（高雄電影節提供）

活動當天還有80歲影迷參加遊戲，3秒答對問題引起全場喝采，另有影迷成群協力應答，UG大讚大家是「雄影Team」合作無間，現場影迷嗨到最高點。

本屆高雄電影節將放映171部長短片、35部XR作品，「XR DREAMLAND」大展更展現多部作品在互動及大範圍走動技術上的突破，呈現最新科技發展趨勢。

2025高雄電影節選片指南，現場滿滿影迷。（高雄電影節提供）

節目總監鄭秉泓分享年度主題「極度免疫」片單策劃過程，以Covid-19為起點，遍及人類百年生存史，從個人身心議題到世紀傳染病再到疫情隔離和集體焦慮，其中塔森辛執導的《魔幻旅程 4K修復》乃首度在臺灣以大銀幕形式放映，緒方明執導的醫療職人時代劇《幕末醫神》亦將在雄影做世界首映。

「焦點影人：黃秋生」也吸引目光，鄭秉泓指出此單元選片經黃秋生認可，精選其不同時期所主演代表性作品。今年首度推出的「太平洋大劇院：終戰80年紀念」單元，精選六部不同角度刻劃太平洋戰爭的佳作，水上恒司主演的《火喰鳥之鳴》將在雄影國際首映；「驚聲尖叫派對」單元則提前炒熱萬聖節氣氛，精選恐怖、搞笑、尖叫，甚至異想天開的片單，在今年坎城影展備受矚目的泰國片《有用的鬼》導演林金偉將來台出席映後座談，雄影更加碼放映他的獲獎短片《間諜之聲》。

2025高雄電影節節目專員陳奕婷（左起）、節目總監鄭秉泓、影展總監黃晧傑。（高雄電影節提供）

今年延續往年熱門單元「耽美主義」持續探索「Boys in Love」的多元面貌。節目專員陳奕婷表示其中《遇見他，愛上他》尺度最大，描繪浪漫又令人揪心的愛情；《未完的情歌》為日泰合製的新作，此片邀請了 Snow Man 成員向井康二演繹竹馬情誼，讓人又愛又痛。

亞洲最大的「XR DREAMLAND」，特別邀請XR大來賓作家張西分享觀看《鐵達尼號：往日回聲》時的驚艷感受，看完後馬上和家人分享，直呼即使已經體驗過，也仍期待親自到展場，感受大範圍互動的沉浸體驗。

影展總監黃晧傑補充，該作品在駁二P3倉庫打造了一艘船，是展場中最昂貴的布置，讓觀眾可到現場重現傑克與蘿絲經典畫面。2025高雄電影節於10月10日至26日於在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、高雄市立歷史博物館登場。

