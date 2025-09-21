晴時多雲

撐到差點倒下！高慧君崩潰自揭「多年紅字」靠神療法逆轉

高慧君進行接受雙重過濾血漿交換療法。（光意娛樂提供）高慧君進行接受雙重過濾血漿交換療法。（光意娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕高慧君近年深受甲狀腺失調、膽固醇過高等健康狀況所苦，為此她自去年起開始控制飲食體重、治療甲狀腺和看新陳代謝科等一系列治療，並經醫師建議進行雙重過濾血漿交換療法（血液淨化），搭配療程後不僅膽固醇和三酸甘油脂等指數都回到正常指數或大幅下降，讓高慧君感動表示這麼多年來她第一次看到自己血檢報告大多都在正常值，幾乎沒有警告紅字。

醫師向高慧君說明療程內容。（光意娛樂提供）醫師向高慧君說明療程內容。（光意娛樂提供）

高慧君坦言因為甲狀腺失調、新陳代謝變差，且因為要拍戲、舞台劇演出等時間作息常不穩定，飲食也容易不正常，這幾年體重不斷上升，惡性循環之下身體素質每況愈下。自今年初起她與漾格爾健康醫美集團合作，開始搭配治療與飲食控制，並接受雙重過濾血漿交換療法（血液淨化）後，健康狀況開始有顯著的改善。高慧君說：「這是我第一次進行雙重過濾血漿交換療法（血液淨化），而且療程後還能看到從血液中排出的廢液，可以很明確的知道從身體中排出了多少髒汙。」

因健康狀況高慧君非常注重身體保養。（光意娛樂提供）因健康狀況高慧君非常注重身體保養。（光意娛樂提供）

高慧君更透露自己療程結束當天回家睡得特別沉，這是她這麼多年以來第一次睡的這麼舒服，「以前我都要靠藥物才能入睡，但那天睡著我只覺得身體很放鬆、很舒服，而且完全沒作夢，意識像被抽成真空一樣，把所有疲憊一次掃出去，睡醒後都覺得身體變得很輕」。

高慧君笑說，療程剛結束那幾天覺得自己精神特別好、做事注意力更集中，就連身邊人都說她氣色變好，問她秘訣是什麼，她才驚覺原來變健康對身體甚至外貌的差異變化這麼大。且自己多年來健康狀況不定，這也是她這些年來檢查第一次維持在正常的數值裡面，「我覺得很感動，看到十幾年來長期紅字得這麼多數據變成綠色，就更想好好珍惜現在變健康的身體，也提醒我要更注意身體各方面的控管，維持下去」。

