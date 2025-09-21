晴時多雲

娛樂 最新消息

鄭人碩夢想演軍職成真！《逆風行動》揭海鷗救護隊熱血傳奇 前導片震撼公開

〔記者李紹綾／台北報導〕台灣首部空中救護影集與電影計畫《逆風行動 Seagull 7026》改編自蓋亞文化出版的小說《海鷗 7026》，講述台灣空軍「海鷗救護隊」英勇救援台灣重大救難救護任務故事。今（21日）於國家防災日首度釋出前導片，在導演張永昌的帶領下，集結鄭人碩、連俞涵、黃冠智、是元介、侯彥西、安乙蕎、蘇達、張翰等卡司，打造熱血感動的勵志作品。

鄭人碩演出《逆風行動 Seagull 7026》，一圓飾演軍官的心願。（肯特動畫提供）鄭人碩演出《逆風行動 Seagull 7026》，一圓飾演軍官的心願。（肯特動畫提供）

安乙蕎在《逆風行動 Seagull 7026》飾演救護士陳韻如。（肯特動畫提供）安乙蕎在《逆風行動 Seagull 7026》飾演救護士陳韻如。（肯特動畫提供）

侯彥西在《逆風行動 Seagull 7026》前導片飾演海鷗 7026 機工長孫維德。（肯特動畫提供）侯彥西在《逆風行動 Seagull 7026》前導片飾演海鷗 7026 機工長孫維德。（肯特動畫提供）

鄭人碩飾演戰鬥機飛行員，因一次事件被迫轉戰到海鷗救護隊，是表面勇猛帥氣但內心充滿矛盾的角色，導演張永昌說：「這個角色就是要找到台帥代表，有專業、勇敢的形象，而我的第一人選就是鄭人碩。」鄭人碩第一次見導演時也透露，一直很想演軍職，雙方一拍即合。

蘇達在《逆風行動 Seagull 7026》飾演隊長陳順發，是全隊的潤滑劑。（肯特動畫提供）蘇達在《逆風行動 Seagull 7026》飾演隊長陳順發，是全隊的潤滑劑。（肯特動畫提供）

張翰飾在《逆風行動 Seagull 7026》飾演空軍救護隊教官「吳肇寧」。（肯特動畫提供）張翰飾在《逆風行動 Seagull 7026》飾演空軍救護隊教官「吳肇寧」。（肯特動畫提供）

鄭人碩不諱言，本次演出挑戰很多，「角色責任重大，心裡素質要非常的強，但我很期待」，他事前除了反覆觀看一些空拍的影像理解高空視野，田調時除了像飛官們請教機械的操作，更與他們討論了許多心境與情緒的變化。鄭人碩表示：「更讓我痛苦的是，因為黑鷹直升機只有（駕駛）在開，想要伸手去幫忙卻不能伸手去做，讓我很痛苦，但救難的過程所有的情緒都必須收起，彷彿是啞巴吃黃連。」

連俞涵在《逆風行動 Seagull 7026》飾演空軍作戰指揮部中校管制長。（肯特動畫提供）連俞涵在《逆風行動 Seagull 7026》飾演空軍作戰指揮部中校管制長。（肯特動畫提供）

連俞涵過去因演出《一把青》中的空軍眷屬朱青走紅，這回在《逆風行動 Seagull 7026》扮演空軍作戰指揮部中校管制長，彷彿從「時代劇專門戶」變成「空軍專門戶」。看見前導片的成果，她興奮表示：「當演員可以參與各類型和題材的片，真的很開心，看了前導片真的覺得虛擬棚超真實，雖然大家分開拍攝，但一起在其中進入這個《逆風行動》，真的太熱血了，好期待正片拍攝出來！」

是元介為《逆風行動 Seagull 7026》訓練體魄有成露出精實手臂。（肯特動畫提供）是元介為《逆風行動 Seagull 7026》訓練體魄有成露出精實手臂。（肯特動畫提供）

前導片中，也能見到是元介展示精實的手臂，他在片中飾演一名想離開部落的原住民，本身也是排灣族原住民的他，對角色頗有感觸，透露在前置作業時與救護士長官學習基本救援，以及空中救援，他回憶：「我的筆記滿滿，覺得如果在讀書的時候有這麼認真，應該成績會更好！當然還有本身的身體條件，把身材訓練的更精實，讓角色外型更有帶入感！」讓他印象最深刻的部分是打造了1比1的直升機機艙，「光是看到就很震撼，雖然在棚內拍攝，但也不輕鬆，記得一場戲抱傷患跳上直升機，本以為體力還不錯，沒想到3趟之後，我發現我的手在抖，腳超酸，隔天還鐵手鐵腳躺了半天，但之後看到釋出的海報以及前導片，那英勇背影的我，感覺一切都值得了」。

黃冠智在《逆風行動 Seagull 7026》飾演副駕駛「游治國」。（肯特動畫提供）黃冠智在《逆風行動 Seagull 7026》飾演副駕駛「游治國」。（肯特動畫提供）

黃冠智在《逆風行動 Seagull 7026》飾演被空軍耽誤的繪畫天才。（肯特動畫提供）黃冠智在《逆風行動 Seagull 7026》飾演被空軍耽誤的繪畫天才。（肯特動畫提供）

今年因《聽海湧》、《人生清理員》雙料入圍金鐘60迷你劇男主角、男配角的黃冠智也在本片中展現新的面貌，飾演一名軍官家庭長大，但無心從軍甚至排斥飛行只想要創作的直升機副駕駛。不過，現實中的黃冠智對於飛行非常有興趣，從前置的上課到實際操作都好奇心滿滿，甚至自主上網查了許多關於直升機駕駛的影片觀摩，他稱拍攝最有趣的部分：「當然就是能全副武裝，坐上黑鷹直升機的駕駛座，感覺自己就像《太陽的後裔》一樣。」

是元介（左起）、安乙蕎、鄭人碩、黃冠智、侯彥西在《逆風行動 Seagull 7026》飾演7026機組員。（肯特動畫提供）是元介（左起）、安乙蕎、鄭人碩、黃冠智、侯彥西在《逆風行動 Seagull 7026》飾演7026機組員。（肯特動畫提供）

導演張永昌透露，本身曾歷經921地震，當時海鷗救護隊在極端艱難的環境下完成救援任務，對此一直身懷感激和敬意。數年前讀到小說時，深覺故事動人心弦，開始了有影像化的想法。然而因為空中救援的場景及設備造價昂貴，加上若要到山區拍攝，不論天氣或是安全問題都有相當高的不確定性，直到近年LED棚的迅速發展，透過阿榮片廠內的國內最大虛擬棚、夢想動畫虛擬實景攝影棚，以180度LED平面雙端弧形螢幕，將實景導入畫面之中，讓演員宛如就在山川或是高中之中拍攝。

《逆風行動 Seagull 7026》計畫打造台灣首支高規格特效災難動作製作。（肯特動畫提供）《逆風行動 Seagull 7026》計畫打造台灣首支高規格特效災難動作製作。（肯特動畫提供）

《逆風行動 Seagull 7026》虛擬棚拍攝景象相當壯觀。（肯特動畫提供）《逆風行動 Seagull 7026》虛擬棚拍攝景象相當壯觀。（肯特動畫提供）

《逆風行動 Seagull 7026》透過虛擬棚拍攝克服許多實景拍攝的困難。（肯特動畫提供）《逆風行動 Seagull 7026》透過虛擬棚拍攝克服許多實景拍攝的困難。（肯特動畫提供）

《逆風行動 Seagull 7026》由肯特動畫、夢想動畫、阿榮影業共同出品，融合真實救援事件、極限災難場景與專業職人精神。拍攝計畫於2024年底正式啟動，榮獲文化部 113 年「劇集劇本開發補助」及「影視製作運用虛擬攝影棚補助」，在中華文化總會、國防部與空軍救護隊的支援與支持，以及文化部虛擬拍攝補助計畫下才順利完成前導片拍攝，目前正積極朝後續影集與電影劇本開發及資金募集，未來也將透過虛擬攝影棚技術將重現高空懸吊、暴風駕駛、夜間海上搜索等高難度場景，打造高規格特效救援動作製作。

