娛樂 最新消息

不輸台灣人！謝霆鋒暴雨中開唱祭出諧音梗被讚爆

謝霆鋒爆雨中演出，還是不忘下台和歌迷互動。（翻攝自微博）謝霆鋒爆雨中演出，還是不忘下台和歌迷互動。（翻攝自微博）

〔記者陳慧玲／台北報導〕很多網友常笑說「台灣人最愛諧音梗」，社群上甚至有諧音梗社團，走在台灣街頭不時可以看到用諧音取店名的店家。不只台灣民眾喜歡諧音梗，謝霆鋒昨（20日）在暴雨中開唱，也祭出諧音梗，除了現場粉絲讚爆，網友也誇他用了「教科書等級諧音梗」。

謝霆鋒在暴雨中開唱，開玩笑說可惜自己名字不叫做「謝停雨」。（翻攝自微博）謝霆鋒在暴雨中開唱，開玩笑說可惜自己名字不叫做「謝停雨」。（翻攝自微博）

謝霆鋒昨在廣州舉辦大型演唱會，現場也變成金句誕生場景。當晚受到颱風逼近影響出現特大暴雨，場內湧進數萬歌迷身穿雨衣堅持到場欣賞，謝霆鋒也全程冒雨開唱未中斷演出，在暴雨中表演超過兩小時，期間有工作人員想遞上毛巾給他也被婉拒，因為舞台濕滑容易摔跤，所以他沒讓工作人員上台。

演唱會上謝霆鋒向歌迷致謝，談到：「非常感動大家冒雨前來。」接著以自己名字祭出諧音梗：「可惜我叫謝霆鋒（諧音：停風），不叫謝停雨。」這句諧音梗瞬間讓全場歌迷感動又覺得有趣，紛紛喊起「停雨」。1980年出生的謝霆鋒又向歌迷喊話：「我們80後是不怕雨的。」並說早已看過了風風雨雨，他冒雨開唱，下了台則到帳棚下快速更換衣服。

