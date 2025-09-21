晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

羅志祥收山？見日本櫻花妹嫵媚放電 他語塞羞喊：私下聊

《綜藝OK啦》羅志祥被問敏感問題，雙手合十低調回應。（中天提供）《綜藝OK啦》羅志祥被問敏感問題，雙手合十低調回應。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕羅志祥、何美主持的全新節目《綜藝OK啦》明（22日）晚9點在中天綜合台開播，首集來賓邀來哈孝遠、張立東、南珉貞、短今、凱蒂、高橋佳帆等，其中外型亮麗的韓籍啦啦隊女孩南珉貞一登場便吸引全場目光：「很多粉絲都說我的眼睛很會電人，所以我今天電你們看看。」

《綜藝OK啦》Jessy（左起）、南珉貞、卡洛琳。（中天提供）《綜藝OK啦》Jessy（左起）、南珉貞、卡洛琳。（中天提供）

果然南珉貞一回眸，嫵媚的雙眼瞬間電暈在場的男藝人，而在節目中擔任班導師的何美很訝異南珉貞在短時間內，中文能力進步非常多，南珉貞聽完打趣回覆：「大家都說我中文進步很多，所以我也可以當老師囉！」此話一出，身為班長的羅志祥立馬帶著「全班」起鬨：「換老師！換老師！換老師！」讓何美聽了心裡很不是滋味：「今天才第一次（錄影）。」不料羅志祥竟回應：「妳已經體驗30分鐘了，可以換了。」

《綜藝OK啦》羅志祥（左起）、畇二、張立東。（中天提供）《綜藝OK啦》羅志祥（左起）、畇二、張立東。（中天提供）

來自日本的啦啦隊女孩高橋佳帆則用甜美笑容和可愛舞蹈征服全場，當男藝人沉浸在戀愛的氛圍時，高橋佳帆突然湊近羅志祥身旁，用極其嫵媚的語調詢問：「班長，我想問你『韓國美女（南珉貞）跟日本櫻花妹，哪一個比較可愛』？」羅志祥對這突如其來的舉動語塞避答：「現在這個問題盡量不要問我，但可以私下再問。」接著他就雙手合十，現場放起佛號，張立東更拿起木劍大喊「斬桃花」。

高橋佳帆對羅志祥放電。（中天提供）高橋佳帆對羅志祥放電。（中天提供）

在座的男藝人因為錄影有啦啦隊女神一個比一個激動，何美好奇提問：「老師有個問題，剛剛啦啦隊出來的時候大家都好開心，那老師也是女生，為什麼反應落差這麼大？」羅志祥一聽鬧喊：「差很多！差很多！差很多！」當何美好奇差在哪時，羅志祥又直球回應：「差長相！差長相！差長相！」一旁的張立東卻故意頓點：「是長相差！長相差！長相差！」讓何美又笑又氣。

《綜藝OK啦》何美被虧長相差。（中天提供）《綜藝OK啦》何美被虧長相差。（中天提供）

日籍啦啦隊女神。高橋佳帆凡上《綜藝OK啦》。（中天提供）日籍啦啦隊女神。高橋佳帆凡上《綜藝OK啦》。（中天提供）

張立東則說啦啦隊女孩各個都是幸運女神：「啦啦隊的笑容很容易療癒別人之外，有一次我真的實際去測試，因為我一直以來偏財運很不好，每次打牌都會輸，自從有一次我去現場看啦啦隊應援之後，她們比發財金還有用，我逢打必贏，後來我只要去打麻將，我就會先看她們的應援再上場。」一旁的哈孝遠聽完也有同感：「她們還可以治病喔！之前我痛風，走路根本沒辦法走，有一天我在球場看到她們應援，我不知道為什麼就可以跑起來了。」這時何美立馬逮住機會出難題，當場要張立東和哈孝遠踩健康步道，即使啦啦隊女孩站在旁邊幫他們應援，兩人仍是難掩痛苦、表情扭曲。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中